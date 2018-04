Baja un 20% los aprobados en Selectividad que se van fuera de la UIB

El número de estudiantes que aprueban la Selectividad en Baleares y eligen otra universidad distinta a la Universitat pública ha bajado "de forma significativa" este curso: un 20%. La implantación de Medicina se nota, consideran desde la UIB. En total, 1.175 alumnos que hicieron las pruebas de acceso en junio de 2017 están matriculados en otra universidad.

El 60% de estos estudiantes se fueron a cursar títulos que no oferta la UIB, pero eso no quiere decir que todos se hayan ido a la península. Y es que la mayoría son estudios que sí ofrece el centro privado Alberta Giménez, el CESAG, como Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (46 estudiantes que hicieron Selectividad en la UIB se han ido a estudiar este grado); Periodismo (35), Comunicación Audiovisual (28) y Publicidad (24). Otros jóvenes sí que han tenido que hacer las maletas y salir del archipiélago al elegir títulos que no se pueden cursar en las islas como Farmacia (23); Bellas Artes (24) o Veterinaria (22).

Respecto a los 480 alumnos que hicieron Selectividad aquí y no se han matriculado en la UIB aunque querían estudiar títulos que sí oferta el centro público, la Universitat argumenta que son estudios con alta ocupación como Medicina (53 alumnos); Derecho (51); Administración y Dirección de Empresas (43) o Psicología (30).

En el otro sentido también hay movimiento y la UIB también recibe a alumnos de fuera: en total, 101 estudiantes. Especial poder de atracción tienen los grados de Medicina (19) y Física (11). En el caso de Física, el vicerrector de Docencia, Joan Frau, achaca el incremento de la demanda al descubrimiento de las ondas gravitacionales y a la gran repercusión a nivel nacional que ha tenido el grupo de Relatividad y Gravitación de la UIB por haber participado en un hito que ha sido merecedor del premio Nobel.

Respecto a las grandes cifras, la conclusión es que las matrículas se mantienen estables. La cifra de alumnos nuevos este curso es de 4.061 estudiantes, una treintena más que el año pasado. Por un lado, se han sumado los estudiantes del grado de Odontología, estrenado este año en el centro adscrito ADEMA; pero por otro se han reducido las plazas del alumnado de Magisterio. Entre una cosa y la otra, la cifra se queda casi igual. El número de matriculados en los grados y postgrados es de 13.565 (cien menos que el curso anterior) y sumando los 5.072 inscritos en servicios como los cursos lingüísticos; títulos propios o la Universitat Oberta de Majors, la comunidad universitaria de la Universitat está conformada este periodo académico por 19.267 personas.

Poniendo la lupa en los grados (las antiguas diplomaturas y licenciaturas), este curso hay un total de 11.428 personas matriculadas entre los centros propios y los adscritos. Las mujeres son mayoría: representan el 60% de los matriculados. La edad media son los 23,5 años.