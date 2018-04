Justicia dotará de personal a Violencia sobre la Mujer este mes

Elanunció ayer que este mes piensa dotar de personal interino al juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Palma y al que elha eximido temporalmente de hacer guardias. Justicia también anunció que piensaa la nueva plantilla de Violencia sobre la Mujer 1 para que trabaje por las tardes y desatasque los asuntos paralizados.

El ministerio dirigido por Rafael Catalá Polo reaccionó ayer a una situación denunciada públicamente el miércoles y que el juzgado afectado, que se dedica junto al número 2 del mismo orden, a atender a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos menores, había puesto en su conocimiento desde hacía semanas.

Justicia informó de que va aplicar tres medidas de choque en este juzgado para tratar de que funcione con normalidad en el menor plazo posible. La primera será cubrir las plazas vacantes (seis) mediante personal interino.

La segunda será ofrecer a los trabajadores una prolongación de su jornada laboral por las tardes, retribuida y destinada a sacar el trabajo atrasado. La tercera será la adopción de medidas de refuerzo "para recuperar los índices de entrada (de asuntos) anteriores a febrero de 2018".



Mucho personal eventual

Desde el TSJB y del decanato de los juzgados de Palma se ha atribuido parte del problema en Violencia sobre la Mujer a que el bolsín de interinos está cerrado desde 2011 y no quedan apuntados para cubrir los numerosos huecos en juzgados y tribunales.

El Ministerio reconoció ayer que la eventualidad (temporalidad) es muy elevada en los juzgados y tribunales: superior al cincuenta por ciento de la plantilla total. Además, en los últimos días algunos interinos que estaban trabajando en destinos judiciales han dejado estos puestos, remarca el Ministerio.

Los propios jueces de Violencia sobre la Mujer de Palma, el decanato y el TSJB vienen reclamando desde hace años un tercer juzgado para el partido judicial especializado en esta delicada tarea, dadas las elevadas cargas de trabajo que asumen.

Justicia, no obstante, opina que ese porcentaje de causas "es una apreciable carga de trabajo", pero "no excesiva" por lo que no estima necesario crear un tercer juzgado. En medios del TSJB se señaló anteayer que las previsiones son que en unos diez días se pueda resolver el grave problema de este juzgado.



El anuncio del Ministerio de que este mismo mes dotaría de personal interino al juzgado de Violencia sobre la Mujer se produjo pocos minutos después de que la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Pilar Costa, anunciara el envío por parte del Ejecutivo balear de sendas cartas a Catalá y a la ministra de Igualdad, Dolors Monserrat, para que adopten medidas inmediatas ante los escasos recursos presupuestarios y de personal en la lucha contra la violencia machista. En el caso de Català, en su carta le exigía una "solución inmediata" ante la falta de funcionarios en el juzgado de Violencia contra la Mujer de Palma, así como la creación de un tercer juzgado.

El jueves, Costa habló telefónicamente con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, quien le trasladó que confiaba en "una pronta solución", según recuerda la carta de la consellera al ministro. "Dada la gravedad de la situación le solicito que, con la máxima celeridad posible, doten de los recursos humanos necesarios a los juzgados de Violencia sobre la Mujer para poder atender correctamente a las víctimas, y que den respuesta a la solicitud de creación de un tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer en Palma", pide Costa a Catalá en su carta a Catalá.

En lo que se refiere a la misiva a Montserrat, le emplaza a convocar con urgencia la Conferencia Sectorial de Igualdad, después de que el proyecto de presupuestos del Estado presentado por el Gobierno central solo haya incluido 80 de los 200 millones a los que se comprometió con el Pacto de Estado contra la violencia machista. "Además de ser una cantidad insuficiente, es un engaño en lo que se refiere a ese compromiso", resaltó Costa.

Por otro lado, Feministes en Acció también se refirió a estos asuntos y acusó al ministro Catalá de "falta de voluntad política" en esta materia. "¿Cómo se puede ser tan cínico y tan cruel de recomendar a las mujeres que denuncien las agresiones y después no dotar de recursos humanos los juzgados que las han de atender?", acusó la organización feminista.