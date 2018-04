Jueces de instrucción asumen las denuncias de violencia contra la mujer para evitar "riesgo rea"

Sonia Vidal, decana de los jueces unipersonales de Palma, vinculó ayer la rápida decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de suspender la entrada de asuntos de guardia en el juzgado de violencia sobre la mujer 1 (en mínimos de funcionarios) ante el riesgo de dejar desatendidas las órdenes de protección reclamadas por las víctimas de la violencia machista. Desde el TSJB se mostraron confiados en que el ministerio de Justicia dote de personal interino a violencia sobre la mujer 1 en unos diez días, cálculo que también hizo Sonia Vidal, aunque apostilló que "en materia de Justicia nunca se sabe".

Vidal explicó que la sala de Gobierno del TSJB reaccionó anteayer con rapidez y contundencia ante el escrito del magistrado Carlos Izquierdo, que pidió que se adoptaran las medidas necesarias para que violencia sobre la mujer 1 pudiera tramitar sus casos con las debidas garantías y celeridad y saliera del colapso provocado por la falta de funcionarios (solo dispone de seis sobre una plantilla de diez por bajas y traslados).

Izquierdo antes había notificado la práctica paralización de su juzgado, que únicamente podía atender los casos que entraban por la guardia y celebrar las vistas civiles, ante distintas instancias, pero sin resultado positivo. El juzgado únicamente podía atender el trabajo más perentorio, pero no podía seguir instruyendo los nuevos y los viejos asuntos.

"Las situaciones más graves que podían haberse producido (de prolongarse esa situación) eran desde no poder atender a las órdenes de protección que se interesaran (por las víctimas) y lo que pudiera pasar si no se daba la protección adecuada, a todas los trámites relativos a presos (supuestos maltratadores), tanto de peticiones de prisión como de libertad", señaló la decana.



Ayuda de instrucción

Vidal destacó que los casos que tramitan los dos juzgados de violencia sobre la mujer son "delicados" e insistió en el elevado riesgo que conllevan estas situaciones. "Todos los días estamos viendo en las portadas casos (de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas) y es algo que debe tenerse muy en cuenta", reflexionó la magistrada.

Por otro lado, los doce jueces de instrucción de Palma acordaron ayer echar una mano a sus compañeros de violencia sobre la mujer y se ocuparán la semana que viene de atender a los detenidos por estos delitos que lleguen por la mañana. Violencia sobre la mujer 2 atenderá las órdenes de protección y violencia 1 solo recibirá los asuntos de reparto ordinario.

Joaquín Andrés, titular de violencia sobre la mujer 2, ha expresado su temor a que su juzgado se colapse también si tiene que estar de guardia todas las semanas.

Sonia Vidal recordó que la solución definitiva pasa por crear un tercer juzgado, dado que los dos actuales están sobrecargados y Palma es uno de los partidos judiciales de España con mayor índice de denuncias de mujeres maltratadas por sus parejas.

Desde el Govern exigieron una "solución inmediata" al ministro de Justicia, Rafael Catalá. La consellera de Presidència y portavoz ejecutivo, Pilar Costa, mantuvo ayer por la mañana una conversación telefónica con la secretaria de Estado , Carmen Sánchez-Cortés, para trasladarle la "preocupación" del Govern en relación al asunto.

Ante lo que calificó de "situación grave", Costa lanzó un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, no sin renunciar a reivindicar una solución "inmediata" por parte del gobierno español. Costa atribuyó la suspensión de la entrada de asuntos de guardia en el juzgado de violencia sobre la mujer 1 a la falta de personal, de inversiones y de previsión. "Hace ya meses que el propio TSJB había denunciado esta falta de medios", apuntó.

Para el Govern "está claro" que la administración de Justicia sufre "desde hace mucho tiempo" en Balears la falta de inversiones. "Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de esta falta de inversiones en personal aquí en las islas", afirmó Costa.

La directora del Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, reiteró ayer, por su parte, la petición de un tercer juzgado de violencia de género en Balears. Recordó, asimismo que las Islas Baleares son la Comunidad Autónoma con la tasa de denuncia más elevada del Estado. "Por tanto, esta situación debe ir acompañada de los medios necesarios" para atender a las mujeres que denuncian.

Cursach quiso también lanzar un mensaje de tranquilidad a las mujeres que tengan la necesidad de denunciar, "deben tener la tranquilidad de que serán atendidas", aseguró.

El Govern balear pedirá asimismo una reunión urgente con la ministra Dolors Monserrat para abordar la financiación del Pacto contra las violencias machistas, no incluida en el proyecto de Presupuesto General del Estado.



Lobby de Dones y Consell

Por otra parte, el Lobby de Dones de Mallorca manifestó ayer su indignación por esta decisión que considera "drástica" y que perjudicará la atención a las víctimas, y exigió una solución.Entretanto, la Dirección Insular de Igualdad del Consell de Mallorca instó al Ministerio de Justicia a solucionar la situación que ha sido denunciada por los trabajadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.