Jordi Cuixart escribe a Valtonyc desde la cárcel: "Lo podemos todo"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, envió ayer una carta desde prisión al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, en la que le muestra su "solidaridad" por los tres años y medio de cárcel a los que ha sido condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y le dice que pueden con todo.

En la misiva, que colgó el músico en su perfil de la red social de Twitter, el líder de la entidad soberanista se disculpa por no haber podido asistir a un acto que tuvo lugar en Sabadell el pasado 3 de marzo y que bajo el lema 'A la presó per cantar' acogía una mesa redonda con el músico mallorquín.

El rapero fue condenado por el contenido de canciones que incluían expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas Grapo, ETA, y a algunos de sus miembros.

Así, dijo que 'pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla' o 'Que no se alarme nadie, la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio Cordon en el Caribe', entre otras letras.

"Querido Valtonyc, me hubiera gustado mucho estar con todos vosotros el otro día en el casal Can Capablanca, cuna de luchas compartidas y sueños infinitos. Nos dijeron tantas veces que no podríamos que ahora ya lo sabemos y lo podemos todo. Recibe toda mi solidaridad y ternura", dice Cuixart en la carta, que firma con fecha del 15 de marzo desde la prisión de Soto del Real.

El presidente de Òmnium se encuentra en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre junto con el expresidente de la Asociación Nacional Catalana (ANC) y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, después de que Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional que comenzó instruyendo la causa sobre el proceso independentista de Cataluña, decretara para ambos su ingreso en la cárcel al considerarles promotores de las protestas del pasado septiembre frente a la Consejería de Economía de Barcelona.



"Dignidad y coraje"

Es por este motivo por el que el líder independentista no pudo asistir al acto al que se refiere en la misiva en el que, además del rapero mallorquín, participaron los también músicos Elgio y Pablo Hásel. Este último fue de nuevo condenado en marzo a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado por 64 mensajes publicados en una red social y una canción contra la Casa Real.

En respuesta, Valtonyc agradeció el mensaje dirigido por el líder de la entidad soberanista, envió un abrazo a su familia y le dedicó un "dignidad y coraje".