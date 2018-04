El PSIB confía en el "trabajo conjunto" con Canarias para el descuento aéreo del 75%

Losno dan por perdido el descuento aéreo del 75 por ciento . Sin embargo, después de que el presidente del Gobierno,, haya dejado la mejora de la bonificación, las formaciones difieren en la fórmula para alcanzar el aumento: el líder del PP balear,, avisa:; elanuncia enmiendas y "trabajar conjuntamente con Canarias, Ceuta y Melilla"; Ciudadanos se muestra contento pero confía en "otras fuerzas políticas" para "paliar las lagunas"; y, el, sin representación en Madrid, ve a los diputados canarios en los que se ve reflejado, "la única solución".

"Los mismos presupuestos que no incrementan el descuento al 75 por ciento, sí que incrementan en casi 400 millones las inversiones en el AVE", denunció ayer el portavoz del PSIB y conseller de Trabajo, Iago Negueruela. "Al final, siempre salimos perdiendo", resumió el socialista las cuentas del PP, que tildó de "injustas" para las islas. Por ello, avisó de que sus diputados en Madrid presentarán enmiendas para corregir no sólo la ausencia del descuento aéreo del 75 por ciento, sino también para mejorar unas inversiones que hoy dejan a Balears en el furgón de cola de las comunidades.

"Valoraremos los presupuestos, los estudiaremos y presentaremos enmiendas necesarias para que lleguen a Balears los recursos necesarios", explicó.

"Para el 75 por ciento trabajaremos conjuntamente con Canarias, Ceuta y Melilla", anunció el portavoz socialista, que recordó que con éstas el Govern formó un "frente común" para mejorar el transporte con la península. Precisamente, cabe recordar que los diputados canarios son necesarios para aprobar las cuentas y que mantienen la mejora de la bonificación como una exigencia.

Precisamente, los dos diputados canarios son ahora la gran esperanza. Para el presidente de El Pi, Jaume Font, la ausencia del descuento del 75 por ciento, "sólo tendrá solución si los diputados canarios hacen servir sus votos". "Habrá que dar a Pedro Quevedo y Ana Oramas la Medalla de Oro de la comunidad por conseguir lo que no pueden conseguir los diputados que tenemos en Madrid".

Para El Pi, que tilda de "menosprecio" los presupuestos y que propondrá que el Consell pida a diputados y senadores baleares votar en contra, "no hay ninguna justificación que pueda explicar que la inversión media del Estado para las islas sea de 148 euros por habitante: 66 menos que la media española y 320 menos que lo que recibirá Cantabria por habitante".

"Ciudadanos es cómplice"



Por otra parte, desde Ciudadanos, a quien el senador y expresidente Francesc Antich acusó de "cómplice de dejar a Baleares en el furgón de cola de las inversiones del Estado", su portavoz, Xavier Pericay, valoró positivamente el conjunto de los presupuestos pero admitió que "hay cosas que no acaban de gustarnos como el discreto aumento en el procreante de inversiones territorializadas o la no inclusión en las cifras del proyecto de presupuestos del descuento del 75 por ciento". El líder en las islas del partido de Albert Rivera confía en que la negociación del Gobierno de Rajoy con "otras formaciones políticas" pueda "paliar estas lagunas".

"No hay nadie contento en las islas salvo el presidente del PP, Biel Company, que ha demostrado que no le escuchan lo más mínimo y que confía en los otros para arreglarle sus problemas", cargó el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que también criticó que la delegada del Gobierno, María Salom, "se limita a aplaudir y reproducir el argumentario que le pasan desde Madrid".

"Tiene narices que la señora Armengol nos culpe del fracaso del descuento del 75 por ciento", replicó ayer en Manacor el líder del PP, Biel Company. "Nos echan la culpa a nosotros...pero, ¿quién gobierna en Balears?, que yo sepa no es el PP", trató de zafarse el popular, informa Sebastià Sansó.

Company relató haber "trabajado duro en la cocina del PP", para que el descuento pudiera salir adelante. "Más no puedo hacer", lamentó. Sobre las tres votaciones diferentes del PP sobre el descuento en las diferentes instituciones, el líder de los populares confesó haber transmitido a los suyos que "no podía ser que votaran que no en el Senado y después que sí en el Consell, y que se abstuvieran en el Congreso para que pudiera salir adelante".