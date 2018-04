La ´pelea´ de las reinas en Mallorca "horroriza a España", según The New York Times

Desde Mallorca al mundo entero, el rifirrafe entre la reina Letizia y su suegra la reina Sofía ha llegado a EE UU donde el diario The New York Times asegura quepor la ´pelea´ que tuvo lugar al final de la misa de Pascua en la Seu.

El famoso rotativo norteamericano cita a Diario de Mallorca, entre los medios de comunicación locales que se hicieron eco del vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales, y menciona que fue descrito como una tensa e incómoda escena.

Además de explicar con detalles cómo fue la discusión por la fotografía que la Reina Emérita quería hacerse con sus nietas y que doña Letizia parece impedir, The New York Times señala que la familia real española pese a ocupar los titulares esta semana tras el vídeo, no ha hecho ningún comentario oficial sobre el episodio.