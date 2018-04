Paralizan un juzgado de violencia sobre la mujer por falta de personal

Elde Palma , que tramita, dejará de hacer guardias y, por tanto,, debido a que en estos momentospara asumir esta responsabilidad. Con una plantilla de, que llegan a tramitar anualmente, entre penales y civiles, solo se dispone en estos momentos de, dado que, con la gravedad de que no se están cubriendo las vacantes porque en estos momentos

Esta drástica decisión de suspender temporalmente la tarea de reparto de este juzgado la adoptó ayer la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los jueces entienden que en estos momentos es la única "solución viable y proporcionada" para evitar que se produzca algún riesgo como consecuencia de esta falta de funcionarios. La Sala de Gobierno analizó el contundente escrito que elaboraron conjuntamente el juez Carlos Izquierdo y la secretaria del juzgado, que denunciaron la imposibilidad de atender una guardia porque únicamente se contaba con dos funcionarios para ello. En una jornada habitual, cada juzgado de violencia sobre la mujer puede atender una media de entre cinco y diez detenidos por peleas domésticas, además de los trámites habituales de otras demandas de la misma naturaleza. El juez expuso ante la Sala de Gobierno que al no contar con una plantilla suficiente, era un grave riesgo asumir una función de guardia, al no poder atender como se merecen todos los casos de violencia doméstica que se puedan producir en una jornada, dado que no disponía de funcionarios suficientes para asumir esta delicada tarea.

Esta medida, que se adopta con la esperanza de que sea temporal, representará un grave problema para el otro juzgado de violencia sobre la mujer de Palma, es decir, el número 2. El juez Joaquín Andrés ya ha señalado a la Sala de Gobierno que si se sobrecarga de funciones este juzgado, aunque sea de una forma excepcional, ello tendrá una lógica repercusión en la tramitación ordinaria de todos los asuntos que está resolviendo en estos momentos. Es decir, el juez teme que esta situación lo que puede producir es que su juzgado se sature de denuncias y, al tratar una materia tan sensible como es la atención a mujeres que denuncian episodios de violencia familiar, no se pueda proporcionar todos los medios que merecen estas víctimas por falta de recursos. La solución para arreglar este problema no está en manos de los jueces, sino que es el Ministerio de Justicia el que tiene que resolver este problema. Sin embargo, la solución no parece sencilla. El Ministerio dispone en Balears de una bolsa de funcionarios interinos. Cada vez que se produce una baja en un juzgado, este puesto de trabajo se cubre con personal de esta bolsa. Sin embargo, en estos momentos todas estas personas están colocadas en distintos juzgados, por lo que la Gerencia de Justicia no tiene a quién recurrir para cubrir estas bajas por enfermedad. En Balears la bolsa de interinos no se ha ampliado desde el año 2011, es decir, desde hace siete años no se ha renovado la lista, una situación que recordaron ayer los jueces. La situación es mucho más dramática si tiene en cuenta que al menos la mitad de la plantilla de funcionarios de justicia en Balears es interina. Este es el principal motivo por el que ya hace más de un mes que el juzgado de violencia pidió que se sustituyeran las cuatro bajas laborales que habían sufrido, algunas de ellas de larga duración, y la respuesta que recibieron es que no se disponía de personal para cubrirlas. La Sala de Gobierno acordó que esta paralización solo se prolongue un mes, aunque no se descartan otras medidas para solucionar el problema.