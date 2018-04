Company: "A mí Rajoy me llama Biel"

El presidente del PP, Biel Company , es consciente de que sus compañeros de filas del PP en Madrid, le ven "un tanto nacionalista". "Yo soy mallorquín, me siento muy de aquí y de nuestras trradiciones, pero también soy español. Ahora bien, yo no me levanto cada día con el himno nacional, ¿me entiende?", se definió el líder popular. "Nunca me he sabido ni la letra del Cara al Sol ni la del Credo", bromeó Biel Company.

En este tono, conversó ayer Biel Company en un desayuno con los medios en Manacor. "A mí Mariano Rajoy me llama Biel. No me importaría que me llamara Gabriel, pero soy Biel", confesó el presidente del PP.

Por lo que respecta al tema lingüístico, Company valoró la necesidad de tener un buen dominio tanto del castellano como del catalán desde pequeños. "Pienso que es importante saber catalán, castellano e incluso inglés y alemán, porque necesitamos que la generación del futuro esté bien preparada", explicó. "Sé bailar los moretons y sabía bailar boleros, pero no soy un fundamentalista, porque todos los nacionalismos son malos", llegó a afirmar.

En otro orden de cosas, Company quiso hacer un llamamiento tanto a la militancia como a los votantes del PP para que vuelvan a confiar en el partido: "Debemos ser el PP de toda la vida, un partido centrado y con seny, de gente próxima", en contraposición a la época José Ramón Bauzá, a la que definió como "extremista".

Sobre un posible entendimiento con Ciudadanos, apuntó que "la izquierda ahora sabe que sumamos la mayoría y que el PP vuelve a ser un partido de endendimiento y pactos". Con todo, alertó que en las elecciones de 2019 "no servirá de nada que pasemos de 20 a 28 parlamentarios, por ejemplo, y después no podamos gobernar".