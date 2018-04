Balears perdió un 6,4% de turistas extranjeros en febrero

152.388 turistas extranjeros llegaron a Balears durante el mes de febrero, lo que supone un, siendo la, según datos de la estadística de movimientos de fronteras (Frontur).

En el acumulado entre los meses de enero y febrero, Balears registró un total de 271.806 turistas extranjeros, lo que supone un dato prácticamente idéntico al primer bimestre del 2017, en concreto un 0,7% más.

Si bien las cifras de los primeros meses del año son poco significativas en el cómputo global de Balears, lo cierto es que otras comunidades turísticas sí mejoran, mientras que las islas no consiguen despegar en invierno a pesar de los esfuerzos promocionales del Govern balear, con la campaña de Better in winter.

Por nacionalidades, Alemania confirma una vez más su hegemonía con más de la mitad del total de los turistas, un 51,8% del total; seguida por Reino Unido con un 13,2%.

Aunque las cifras de visitantes extranjeros entre enero y febrero no se incrementaron, sí lo hizo el gasto, que creció un 5,4% alcanzando los 263 millones de euros, según datos de Egatur.



Aumenta el gasto

El gasto medio por turista se situó en febrero en los 981 euros, lo que representa un crecimiento del 8,4%. Balears queda lejos en este sentido de otras comunidades como Andalucía o Canarias, con una media de 1.127 y 1.206 euros por turista respectivamente. El gasto total fue de 150 millones de euros, un 1,4% más que el mismo mes del año anterior

La estancia media de los visitantes extranjeros fue de casi 8 días, lo que representa una mejora considerable , del 10,5%, sobre los datos del mismo período de 2017.

Por lo que se refiere al gasto diario, cada turista se dejó 127 euros de media cada día de sus vacaciones en Balears.

En cuanto al gasto turístico que realizaron los turistas internacionales que visitaron Balears entre enero y febrero, este ascendió hasta los 263 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo período del año pasado.

De hecho, Balears se situó el pasado mes de febrero como sexta comunidad autónoma de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas, con el 3,3% del total y por detrás de Canarias (31,5%), Cataluña (22,9%), Andalucía (14,7%), Madrid (12,4%) y la Comunitat Valenciana (9,7%).