Rajoy deja fuera de sus presupuestos el aumento del descuento aéreo al 75%

El aumento del descuento de residente en los vuelos a la península del 50 al 75 por ciento sigue en el aire. Los presupuestos para 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy vieron ayer la luz y ni rastro de la mejora en la bonificación aérea. En contra de lo que prometían los senadores del PP balear, las cuentas presentadas ayer por el ministro Cristóbal Montoro se limitan a mantener la bonificación en el actual 50 por ciento. Sin embargo, pese al jarro de agua fría, no todo está perdido. Ahora se abre el periodo de enmiendas y los diputados canarios, necesarios para sacar adelante los presupuestos, mantienen el descuento aéreo del 75 por ciento como condición para apoyar las cuentas.

El Gobierno del PP presentó ayer sus presupuestos para 2018. La principal expectativa para Balears era si Rajoy incluiría en sus cuentas, tal y como llegaron a asegurar los senadores del PP hace dos meses, el aumento del descuento aéreo del 50 al 75 por ciento. Lejos de lo previsto en las islas, el proyecto de ley registrado en el Congreso mantiene las actuales bonificaciones: 50 por ciento en los vuelos hacia la península y 75 por ciento en los viajes entre islas.

"Nosotros votaremos a favor de los presupuestos, donde quedará reflejado este aumento. Le pedimos al PSOE que vote a favor", aseguraba la senadora Catalina Soler el pasado mes de febrero después de rechazar la mejora de la bonificación en el Senado. Sin embargo, por ahora, no queda reflejado.

Las cuentas de Montoro, que, de momento, dejan fuera el aumento de la bonificación, destinan para el descuento de residente tanto para los dos archipiélagos como para Ceuta y Melilla, 492 millones de euros, de los cuales 145 son para Balears. También se destinan 67 millones para el transporte aéreo y marítimo de mercancías y otros 4 millones para mantener rutas aéreas entre Menorca y Madrid en invierno.

Pese a que el presidente del PP balear, Biel Company, ya avisaba hace dos meses que el descuento del 75 por ciento "no sería fácil de conseguir" y que Montoro no se había comprometido a ello y que fuentes del PP confirmaban ayer que "todavía no está hecho", la delegada del Gobierno en Balears, María Salom, aseguró que los 145 millones para la bonificación a los ciudadanos de las islas ya contemplan el 75 por ciento. Con todo, Salom recordó que "aprobar estos presupuestos supone que se tienen que poner de acuerdo seis grupos parlamentarios y eso significa debate, negociación, enmiendas y que se pueden aprobar tal cual o puede haber modificaciones".



Críticas del Govern

"El Gobierno estatal del PP demuestra su falta de sensibilidad hacia las islas, con unos presupuestos que no recogen las mejoras en materia de transporte que necesita Balears", reaccionó ayer en su cuenta de Twitter el conseller de Territorio y Transporte, Marc Pons. "Mientras, el PP balear y Company agachan la cabeza", cargó el conseller socialista.

También desde Més criticaron la ausencia de la mejora de la bonificación en las cuentas. "Desde el PP balear nos dijeron que sería posible si había nuevos presupuestos: o nos tomaban el pelo o vuelven a demostrar que no tienen ninguna influencia en Madrid", criticó la vicepresidenta del Govern y coportavoz de los ecosoberanistas, Bel Busquets. "Cuando la senadora Soler gritaba ' ses illes són meves' en el Senado, ¿quería decir que eran suyas para perjudicarlas?", preguntó.

El 75%, condición canaria

La mejora del descuento queda ahora pendiente de la tramitación de las cuentas y de las enmiendas. El presidente de Nueva Canarias, Ramón Rodríguez, recordaba ayer en las redes que su diputado en Madrid, Pedro Quevedo, sólo apoyará los presupuestos de Rajoy si incluyen la bonificación del 75 por ciento. Eso sí, avisó que no se sentarán a negociar hasta que el PP no tenga los 175 diputados restantes -la mayoría necesaria está en 176. Para ello, una vez cerrado el acuerdo con Ciudadanos, los populares necesitan del apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se niega a dar su voto a las cuentas mientras no se levante la aplicación del artículo 155 en Cataluña.