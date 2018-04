Company: "Tiene narices que Armengol nos culpe ahora del fracaso de los descuentos"

"Tiene narices que Armengol nos culpe del fracaso del descuento"

El presidente balear del Partido Popular, Biel Company , ha compartido esta mañana desayuno en Manacor con Diario de Mallorca, junto con otros altos cargos del partido como Jeroni Salom o Llorenç Galmés, donde ha valorado una serie debalear, entre las que ha sobresalido la voluntad de su partido por ser de nuevo una alternativa próxima al ciudadano y con capacidad de negociar con otros partidos de ideologías similares como Ciudadanos o El Pi. A su vez que ha criticado la labor de la presidenta del Govern Francina Armengol (PSOE) en el fracaso de la bonificación del 75% en los pasajes aéreos para los residentes de las islas: ".. pero, ¿Quién gobierna en Balears?; que yo sepa no es el PP".

"Tiene narices que la señora Armengol nos culpe del fracaso del descuento entre islas", ha señalado Company, quien ha dicho a su vez que ha "trabajado duro y en la 'cocina' del PP", para que el descuento pudiera salir adelante. "Más no puedo hacer... Yo personalmente les dije a los míos que no podía ser que votaran que no en el Senado y después que sí en el Consell de Mallorca, y que se abstuvieran en el Congreso para que pudiera salir adelante". "Cuando hablo con el ministro Montoro me dice que Armengol le pide más dinero cuando no se gasta todo el que podría gastar que ya tiene; por tanto se trata de un problema de mala gestión".

En otro orden de cuestiones, Company ha querido hacer un llamamiento tanto a la militancia como a los votantes para que vuelvan a confiar en el Partido Popular: "Debemos ser el PP de toda la vida, un partido centrado y con 'seny', de gente próxima", en contraposición a la época Bauzá, a la que ha definido como demasiado "extremista": "Me encontré un PP triste y eso no puede ser. Yo no quiero que si un día el presidente se levanta de mal humor, todo el mundo lo esté porque sí. Eso nos ha alejado de la realidad. El liderato te lo dan los que tienes por debajo", ha apuntado esta mañana. "Pedimos que la gente vuelva a confiar en nosotros ahora que las cosas van bien, porque cuando van mal todo el mundo nos busca como la solución".

También ha insistido en el entendimiento con partidos emergentes como Ciudadanos: "La izquierda ahora sabe que sumamos la mayoría y que el PP vuelve a ser un partido de endendimiento y pactos. Ni a Armengol ni al resto de partidos del pacto les gusta que volvamos a ser el partido que éramos". "No servirá de nada que pasemos de 20 a 28 paralamentarios, por ejemplo, y después no podamos gobernar".



"No me levanto cada día con el himno nacional"

Por lo que respecta al tema lingüístico, Company ha valorado la necesidad de tener un buen dominio tanto del castellano como del catalán desde pequeños, y la posible visión que se tiene de él en el seno del PP nacional como "un tanto nacionalista". "Yo soy mallorquín, me siento muy de aquí y de nuestras trradiciones, pero también soy español; Ahora bien, yo no me levanto cada día con el himno nacional, ¿me entiende?", ha dicho, bromeando con que "nunca me he sabido ni la letra del Cara al Sol ni la del Credo". "A mi Mariano Rajoy me llama Biel. No me importaría que me llamara Gabriel, pero soy Biel; eso es así". "Sé bailar los 'Moretons' y sabía bailar boleros, pero no soy un fundamentalista, porque todos los nacionalismos son malos. Pienso que es importante saber catalán, castellano e incluso inglés y alemán, porque necesitamos que la generación del futuro esté bien preparada".