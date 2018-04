"Queremos que se prohíba el alquiler turístico en edificios plurifamiliares"

¿Qué opina el sector hotelero de la zona sobre la propuesta de zonificación presentada por el Consell de Mallorca a principios de año? Núcleos como Magaluf quedan definidos como zona madura y, por tanto, sólo se permite un máximo de 60 días de alquiler turístico al año.

Me parece correcta esa limitación. ¡Y si fuera a 30 días mejor! Ya le hemos comentado al Ayuntamiento de Calvià la posibilidad de que pueda presentar alegaciones ante el Consell de Mallorca para que no se permitan viviendas vacacionales en edificios plurifamiliares en el municipio. Hay que recalcar que este tipo de alquiler puede afectar seriamente a los vecinos, a la convivencia en una comunidad.

La macrodiscoteca de referencia en Magaluf, BCM, sigue cerrada en plena vorágine por el caso Cursach. ¿El cierre está afectando al destino?

Mire, en esto somos asépticos. Recientemente hablamos con el alcalde de Calvià (Alfonso Rodríguez Badal) y nos comentó que el problema que hay es meramente técnico, de subsanación de unas deficiencias. Hasta que no se subsanen, el Ayuntamiento no puede hacer nada. Todo ello no quita que es verdad que BCM es un punto de atracción para los jóvenes. Creaba 'adeptos' para venir a Magaluf. Y también es cierto que una discoteca con estas características, de grandes magnitudes, no es mala para el núcleo.

¿Se les ha pasado ya el susto del caso de legionela que se detectó en octubre del año pasado? Hubo una treintena de afectados y los touroperadores británicos recomendaron no visitar Palmanova.

Es un traspiés que le puede pasar a cualquiera. Pero la gente, dentro del sector turístico, es muy consciente de que las instalaciones deben estar como toca, y tener cuidado con la alimentación y el agua. En su momento, nos preocupó, porque Palmanova podía salir 'herida' de aquello. Pero hemos llevado a cabo acciones, como una jornada formativa la semana pasada, para reforzar la idea de que no puede fallar nada.

El turismo británico ha mostrado una ligera tendencia decreciente en los últimos años. ¿Proseguirá esta línea durante el verano?

El turismo británico representa ahora el 47,6% del total, cuando en 2013 representaba el 52%. Ha decrecido en favor de otras nacionalidades, como los escandinavos -Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. A continuación, vienen españoles y centroeuropeos.