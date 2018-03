´The New York Times´ vuelve a mencionar la condena de Valtonyc

No es la primera vez que el rotativo The New York Times menciona la condena que el Tribunal Supremo ha dictado recientemente contra el rapero mallorquín Valtonyc. La última vez fue ayer donde recordó los tres años y medio de cárcel que le han caído al rapero por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al rey Juan Carlos I y a la Familia Real y amenazas al líder del Círculo Balear Jorge Campos . El periódico comentó que el motivo son "las letras de sus canciones", a lo que añadió que "otros artistas se enfrentan a procesos similares". Bajo el título, ¿El triunfo de la justicia?, el rotativo analizó la situación de los líderes independentistas, pasando por la sentencia dictada contra Valtonyc y la orden de secuestro del libro Fariña que dictaminó la jueza hace unos días.