El SUP pide que el Gobierno prohíba un concierto de Valtonyc

Elreclama al Gobierno que prohíba el concierto previsto poren Santiago de Compostela. "La Delegación del Gobierno y el Concello de Santiago ya deberían haber dado los pasos para prohibir el concierto de un señor, injurias al rey y calumnias y amenazas, también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", señalan. El colectivo policial, que incluye a la mayoría de los agentes policiales, considera que la actuación del rapero Valtònyc en el Festival, enmarcado en las próximas fiestas del Apóstol está completamente fuera de lugar, tal como apunta el Correo Gallego.

"Nos parece una decisión errónea por parte de la organización del festival, que está vinculada al Bloque Nacionalista Galego, un partido político democrático y que siempre respetó las decisiones judiciales", según señalaron fuentes oficiales del sindicato. En su opinión, "sobran artistas en el panorama gallego y en el nacional para organizar un concierto en la víspera del Apóstol". El SUP también quiso condenar las letras de las canciones por las que Valtònyc le cayó una pena de tres años y medio de prisión, cuya ejecución está a la espera de la resolución de un recurso que presentó la defensa ante el Alto Tribunal. Lamentan, además, que la organización fichara a un individuo condenado por enaltecer a la organización terrorista ETA.

'The New York Times'

Por otra parte, No es la primera vez que el rotativo The New York Times menciona la condena que el Tribunal Supremo ha dictado recientemente contra el rapero mallorquín Valtonyc. La última vez fue ayer donde recordó los tres años y medio de cárcel que le han caído al rapero por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al rey Juan Carlos I y a la Familia Real y amenazas al líder del Círculo Balear Jorge Campos. El periódico comentó que el motivo son "las letras de sus canciones", a lo que añadió que "otros artistas se enfrentan a procesos similares". Bajo el título, ¿El triunfo de la justicia?, el rotativo analizó la situación de los líderes independentistas, pasando por la sentencia dictada contra Valtonyc y la orden de secuestro del libro Fariña que dictaminó la jueza hace unos días.