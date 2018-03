El PSOE multa a Francesc Antich con 300 euros por no votar el artículo 155

El PSOE ha sancionado conal expresidente del Govern y ahora senador autonómico por Baleares Francesc Antich y con otros 300 euros al expresidente de la Generalitat de Cataluña. El 27 de octubre del año pasado ambos se ausentaron en la votación en el Senado que ratificó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil, ha confirmado la noticia a La Vanguardia y ha explicado que la decisión se enmarca dentro de la "normalidad" de lo que establece el reglamento del partido. La decisión llega meses después de que Montilla y Antich salieran del Senado en el momento de la votación.

Los expresidentes de Baleares y Cataluña podrían haber recibido sanciones de hasta 600 euros cada uno. Finalmente, el grupo ha optado por una sanción de 300 euros en aplicación del reglamento del partido.

Antich: "No estoy en el Senado para destruir una Comunidad Autónoma"

Un día después de tomar aquella decisión, Antich explicó su postura a Diario de Mallorca, la reflexión que le llevó a romper la disciplina de voto de su partido.

"Como expresidente autonómico no debía participar. Soy senador designado por el Parlament balear, así que represento distintas voluntades. Lo más normal era no participar en la intervención de una Comunidad. No comparto la intervención, aunque reconozco los esfuerzos que ha hecho el PSOE para mediar y no llegar a este punto", explicó

Antich manifestó: "Por respeto al grupo parlamentario socialista lo lógico era no votar nada. Saliendo quería demostrar que, pese a valorar los esfuerzos del PSOE en esta crisis, no compartía la intervención a través del 155". En este sentido quiso recordar: "El Senado es una cámara de representación territorial y no estoy aquí para participar en destruir o intervenir una Comunidad Autónoma", zanjó.