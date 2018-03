Bel Busquets: "Un exceso de vuelos en verano es añadir presión a las islas"

Ladel Govern balear , considera que el"no es cuestionado socialmente" y que las islas"no son turismofóbicas".

Así se ha expresado en una entrevista en la que ha apuntado que la temporada de verano de 2018 será similar a la de 2017. En este contexto, para la vicepresidenta es el momento de "consolidar" el impuesto turístico, por lo que "de momento no hay previsto un aumento en el futuro". Según Busquets, el impuesto "ha venido para quedarse" y "no es cuestionado socialmente".



Saturación turística

La consellera de Turismo ha insistido en que Baleares debe "crecer de manera sostenible" porque quieren "que los visitantes se lleven una buena experiencia y disfruten de la oferta turística de las islas".

Según asegura, la saturación puede provocar que el turista "incluso decida no repetir". Al respecto, preguntada por el aumento en la oferta de asientos por parte de las aerolíneas para esta temporada, Busquets ha advertido que "un aumento desorbitado de los vuelos es añadir presión a las islas" pero ha recordado que, en todo caso, la oferta de vuelos "no está en manos del Govern". Con todo, Busquets ha sostenido que "estas islas no son turismofóbicas" pero que la sostenibilidad "ha sido una demanda popular". "Todo ha de tener su regulación para que no haya episodios de rechazo", ha apostillado.



Sanciones a la plataformas de alquiler vacacional

En cuanto a las sanciones a plataformas de alquiler vacacional -hasta ahora el Govern ha anunciado sanciones a Airbnb y Tripadvisor-, la consellera ha reconocido que pueden tener un "efecto disuasorio", pero ha asegurado que "la intención del Govern no es sancionar a todos sino hacer cumplir la ley" y que "quien la quiera cumplir no tendrá ningún tipo de problema".

En esta línea, ha explicado que primero se informó a las plataformas para que cumplieran y que incluso algunas, "sin haber sido avisadas específicamente", "de manera responsable" han ido eliminando de sus páginas la oferta ilegal.

Entre los retos para lo que queda de legislatura, Busquets ha enumerado el traspaso al Consell de Mallorca de las competencias de ordenación turística, el desarrollo de los proyectos del impuesto turístico y el impulso a la plataforma 'Touristdata'. El Govern también está trabajando en estos momentos en la regulación del todo incluido.