Valtonyc no está dispuesto a pagar los tres mil euros de indemnización a Jorge Campos

José Miguel Arenas Beltrán, el joven rapero mallorquín conocido como Valtonyc condenado el pasado enero a tres años y medio de cárcel por injurias al rey Juan Carlos, enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas y amenazas a Jorge Campos , líder del Círculo Balear, no está dispuesto a abonar a este último los tres mil euros de indemnización establecidos por el Alto Tribunal, según ha adelantado su letrado Juan Manuel Olarieta. El abogado ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la entrada en prisión de Valtonyc, en tanto no se pronuncie sobre su recurso de amparo por violación de derechos constitucionales.

El Supremo confirmó una sentencia anterior contra el rapero que fue dictada el 21 de febrero del año pasado por la sección segunda de la Audiencia Nacional. Este tribunal es el encargado ahora de ejecutar la sentencia que ya es firme y el pasado 20 de marzo emplazó a la defensa de Valtonyc a que hiciera alegaciones por si quería pedir una suspensión de la condena.



Reparación del daño

La Audiencia Nacional otorgó tres días al rapero para solicitar la suspensión de su condena a tres años y medio de prisión por varios delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o, de lo contrario, ingresaría en la cárcel en el plazo de diez días.

La sección segunda de lo Penal recordó en el decreto de ejecución de sentencia de Arenas, de 24 años que, en virtud del artículo 80.3 del Código Penal, "podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen". Una suspensión de condena que debería aprobar la fiscalía y que estaría condicionada a "la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado".

Preguntado Olarieta sobre si su cliente pensaba pagar los 3.000 euros para Campos y reparar el daño causado, manifestó que "en absoluto se nos ha pasado por la cabeza eso". El abogado añadió que ellos no instan la suspensión de la condena por el artículo 80 del Código Penal, entre otros motivos porque las penas conjuntas de Valtonyc superan los dos años.

Olarieta señaló que su vía para que el rapero es que no entre en prisión y pasa por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por violación de derechos fundamentales (entre ellos la libertad de expresión) en la sentencia del Supremo.

"Nosotros pedimos la suspensión de la sentencia con base en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", apostilla el letrado.

Este artículo faculta al Constitucional, oídos el fiscal y las partes, a suspender una sentencia condenatoria cuando "su ejecución produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad".

De forma paralela, Jorge Campos está esperando que la sección de ejecuciones de la Audiencia Nacional le dé traslado del expediente contra Valtonyc para pedir su inmediato ingreso en prisión.



Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmó ayer, sobre los raperos Pablo Hasel y Valtonyc, condenados por enaltecimiento del terrorismo, la retirada de la obra de Santiago Sierra en ARCO Madrid o el secuestro judicial de Fariña de Nacho Carretero, que "el mal gusto no es delito", sino "mal gusto". "A mí me parece que entrar a discutir las sentencias de los tribunales, no es algo que merezca la pena. Hay que acatarlas. En mi opinión, es de mal gusto entrar en determinadas cuestiones. Ahora, el mal gusto no es delito, es mal gusto", afirmó el Defensor en una entrevista concedida a E. Press.