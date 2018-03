Més y OCB critican a SFM por prohibir llevar el lazo amarillo a sus empleados

La prohibición de la empresa pública de Servicios Ferroviarios de Mallorca ( SFM ) a su personal de llevar lazos amarillos, en apoyo a los líderes independentistas catalanes encarcelados, provocó ayer las críticas del todavía portavoz de Més per Mallorca, David Abril, y del nuevo presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Lluís.

En una carta a la que ha tenido acceso este diario, dirigida a un empleado que llevaba el citado lazo, el gerente de la empresa pública, Mateu Capellà, le notifica que "simbología tipo lazos o placas no forman parte del uniforme reglamentario y obligatorio de la empresa". En la misiva, el gerente advierte al empleado que "en caso de no atender la presente instrucción se podrán derivar acciones disciplinarias".

El aviso despertó ayer las críticas de Més y de la OCB a la conselleria de Territorio, dirigida por el socialista Marc Pons. "Se tendría que recordar" al gerente de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), Mateu Capellà, que "la Ley de Símbolos fue una de las primeras leyes que este Govern derogó", dijo David Abril en declaraciones a los medios tras la junta de portavoces.

El todavía portavoz de Més expresó que se tendría que "evitar entrar en polémicas" como esta que no tienen que ver con "el buen o mal trabajo" que hace un funcionario. "Si este hace bien su trabajo, sus superiores no tendrían que entrar en cuestiones que tienen que ver con la libertad ideológica y no con la efectividad de su trabajo". "Queremos enviar un mensaje firme y tranquilo: si alguien ha enviado un mensaje erróneo, se corregirá", comunicó Més a través de redes.

Por su parte, el presidente de la OCB hizo público un tuit en el que afirmaba que "como usuario del transporte público creo recordar [haber visto] a trabajadores de SFM con lazos de distintos colores en el uniforme: negros, rosas, lilas..."

Por su lado, desde la Conselleria de Pons se aseguró ayer que la carta solo exigía al empleado llevar el uniforme reglamentario.