Company, sobre la amenaza a la carrera profesional: "Podemos estar tranquilos"

El presidente del PP balear, Biel Company , ha querido llamar a la calma hoy sobre la amenaza de Madrid al complemento salarial de la carrera profesional. Según el líder de los populares isleños se trata sólo de una revisión de los objetivos de estabilidad por parte del Gobierno: "", ha asegurado el líder popular, que ha informado que el mismo requerimiento se ha enviado a otras siete comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP.

Company ha pedido al Govern de Francina Armengol, que ya estudia como frenar un posible recurso de Madrid al plus salarial, que "no genere alarma social". "Como no hay presupuestos del Estado aprobados, Madrid quiere ver si se cumple con la normativa básica estatal que es la que regula estas subidas salariales", ha explicado el presidente del PP balear, que ha aprovechado para decir que "esto es lo que pasa por no tener presupuestos. Se trata de aprobar los presupuestos generales del Estado". Sin embargo, ha desligado el pago del plus salarial a la aprobación de las cuentas.

El líder popular ha querido "dejar claro cuál es la postura del PP balear": "Defenderemos que se mantenga y se pague la carrera profesional ahí donde haga falta".