Una mallorquina, denunciada por montar un acto de videojuegos solo para mujeres

El pasado mes de julio la mallorquinaorganizó e impulsó en Barcelona un, el Gaming Ladies. No le fue fácil: recibió, muchas impulsadas por usuarios del foro virtual de Forocoches, que llamaron a boicotear el acto.

Hace unas semanas, uno de estos usuarios fue más allá y presentó una denuncia en Fiscalía contra Amores y contra Mediapro (que ofreció su auditorio para garantizar que se celebrara) al considerar que el evento fue discriminatorio.

Amores, licenciada en Comunicación Audiovisual, trabaja en prensa especializada y en comunicación del sector del videojuego. Explicó ayer a este diario que no le ha llegado ninguna notificación oficial, pero que está tranquila ya que da por hecho que la denuncia no será admitida a trámite: "Existen un montón de espacios no mixtos y a nivel internacional se hacen muchos eventos no mixtos, también en el sector de la tecnología, pero aquí este evento ha picado, no sé por qué".

Tras los insultos y el intento de boicot sufrido el pasado verano (tuvieron que cambiar la ubicación ya que la empresa propietaria del primer auditorio lo canceló al no poder garantizar la seguridad de las asistentes), Amores nunca pensó que llegaran tan lejos: "Quizás subestimé su misoginia".

Aunque se vio obligada a cerrar su perfil en redes sociales ante el acoso sufrido (con insultos y amenazas), ella no presentó ninguna denuncia: "Ya es algo de cada día, no puedo presentar una denuncia por cada vez que me insultan", indica resignada.

Forocoches es una plataforma vitual que nació en un principio como punto de encuentro y discusión de aficionados a la automoción, pero que ahora cuenta con hilos de conversación de temas de todo tipo. Tiene 700.000 usuarios registrados, la mayoría hombres, y han sido acusados de estar detrás de campañas de voto masivo por internet para adulterar, a veces de forma determinante, los resultados de concursos o encuestas.

Gaming Ladies ya ha celebrado cuatro ediciones y la mallorquina quiere organizar la quinta este año. En julio congregó a unas 300 chicas en Barcelona. Este evento 'gamer' se concibió como exclusivo para mujeres profesionales y aficionadas del mundo del videojuego para garantizar un entorno "amigable" para ellas y donde tuvieran el protagonismo, ya que habitualmente la presencia y la voz femenina queda muy diluida en los encuentros mixtos (pese a que según las encuestas las féminas representan al 47% de los jugadores en España).

Los foros de videojuegos suelen contar con una mayoría de asistencia masculina y la idea de Gaming Ladies era llegar al máximo posible de mujeres, y dado que el aforo era limitado y que el contenido de las conferencias estaba orientada a un público femenino, la organización quiso asegurarse de que fueran ellas las que ocuparan todas las plazas y de que se pudiera hablar desde una perspectiva de género abiertamente y con seguridad.

Con los comentarios que sigue recibiendo a través de Twitter y con el hecho de que incluso un hombre haya llevado este tema hasta la Fiscalía asegurando sentirse discriminado, Amores cree que cada día le están dando más razones que justifican la necesidad de crear puntos de encuentro no mixtos y seguros.

La idea es crear entornos no hostiles en un sector, el del videojuego, que no es especialmente amigable con las mujeres: por el trato que reciben a veces las jugadoras y cómo aparecen los personajes femeninos en los videojuegos.