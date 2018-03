Més per Menorca exige al Govern que reclame "la liberación de los presos políticos" catalanes

La detención del expresidente catalán Carles Puigdemont ha marcado esta mañana la política de Balears, con sus portavoces parlamentarios centrados en este asunto con dos frentes claros: el de la izquierda con una contundencia en el rechazo a lo ocurrido y apoyo a los dirigentes independentistas catalanes máxima en el caso de Més, seguido de Podemos con más matices, mientras que desde else insiste en que la vía judicial no soluciona el problema y se hace una llamada de nuevo al diálogo. Desdese han defendido las actuaciones judiciales y al respeto a las mismas en nombre de la separación de poderes.

Entre los partidos del Pacto el más exigente ha sido Més per Menorca, que esta mañana ha pedido al Govern que preside la socialista Francina Armengol que reclame la "liberación de los presos políticos" catalanes y que "los exiliados puedan regresar". El diputado menorquín Nel Martí ha afirmado que "ya no vale mirar hacia otro lado" ya que "la acción y la inacción en la represión de los derechos políticos van de la mano y frente a esto ningún gobierno legítimo debe callar y menos un Govern de izquierdas como el de Balears".

Més per Mallorca, por su parte, esperará a esta tarde a que su Ejecutiva decida las "fórmulas" para sumarse a las movilizaciones, según ha explicado esta mañana su portavoz parlamentario David Abril. En la reunión de la Ejecutiva se tratará también sobre si se suman a la exigencia de Més per Menorca al Govern, integrado por Més per Mallorca y el PSIB. Abril ha dejado clara la "solidaridad" del partido con "los presos políticos" catalanes y ha afirmado que Més per Mallorca se suma al "llamamiento por la sensatez" del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, para hacer "un frente común social y político en defensa de la democracia". Para Abril, en una democracia "no se puede meter a la carcel sin juicio a líderes políticos que ha votado el pueblo", como ocurre con los detenidos catalanes. "Nos estamos jugando la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión", ha concluído.

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, también ha "valorado el esfuerzo" de Torrent "por intentar acabar con este unilateralismo" por el que parece que "parece que solo los partidos que están a favor del independentismo han de encontrar una solución al conflicto", sino que debe "ampliarse el diálogo a otros partidos" Para Jarabo, "la democracia se está poniendo en peligro" y la estrategia de Rajoy de no abrir ningun tipo de negociación política ha llevado a que "ahora sea el gobierno de los jueces el que esté marcando la agenda política", con una situación en la que "ni los enfrentamientos que se han visto en las calles de Cataluña ni los erncarcelamientos arreglarán el problema, al contrario, lo empeoran".

Bel Oliver, portavoz adjunta parlamentaria del PSIB, ha insistido en que "los problemas políticos exigen soluciones políticas" y "cada vez que hay más detenciones y judicialización se enquista la situación, lo que semuestra que ese no es el camino". Para la diputada del PSIB, es necesario "intentar un acuerdo político que permita una salida a este problema grave para los catalanes y para todos los españoles".

Marga Prohens, portavoz parlamentaria del PP, ha afirmado que la detención de Puigdemont demuestra que "nadie está por encima de la Ley, nadie puede burlarla". Prohens ha criticado que el presidente del Parlamento de Cataluña dijera que "ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes" ya que esto es "cargarse la separación de poderes" y ha emplazado a "respetar" la Justicia. El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, se ha expresado en el mismo sentido.