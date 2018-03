El colegio CIDE saluda a la primavera

Más de dos mil personas, entre alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa, participaron el pasado sábado en la tradicional ´Festa de Primavera´, que este año ha cumplido 35 ediciones.

El colegioreunió ael pasado sábado con motivo de su tradicional, que este año. Fue un día de sonrisas, a pesar de la lluvia, y de compañerismo entre alumnos, padres y miembros de la comunidad educativa,

Los más madrugadores fueron los padres de los más de 350 alumnos de Educació Infantil, que desfilaron disfrazados y mostraron sus trabajadas coreografías. El público pudo disfrutar con bailes como Solo si es contigo, El rey león, Todo cambió, Better When I'm Dancing, I Can't Stop the Feeling o Madre Tierra, entre otras. Unas actuaciones que levantaron a los padres que llenaban el pabellón deportivo de la escuela.

Los alumnos de 4º de ESO también participaron en la Festa de Primavera. Así, organizaron en el patio de voleibol todo tipo de juegos solidarios con los sacos, pañuelos, cuerdas y pelotas como protagonistas. Todo lo recaudado durante la jornada se destinará a las dos ONG que ellos, mediante el programa ICAPE (Pla Integral de l'Impuls de les Capacitats Emprenedores del Govern), han creado. Se trata de EUD y Manos por Anantapur, que colaboran con la Fundació Vicente Ferrer para levantar una escuela en Dodagatta, en India. Por su parte, los alumnos de 1º y 2º de ESO montaron distintos expositores de regalos, macetas, pa amb oli y cocas para recaudar fondos para su viaje de estudios.

Durante toda la mañana también hubo karaoke en el teatro del colegio y la exposición de los proyectos e historias de aula que se exhibió en la biblioteca y la recepción del CIDE y que recoge los trabajos realizados por los alumnos de Educació Infantil i Primària.