"Llevan una doble contabilidad en chino, te quedas con cara de póker"

. "Hay un gran oscurantismo en torno a sus actividades y a la hora de ir a hacerles un control te encuentras con un . Es habitual que en esas naves lleven una doble contabilidad para separar los ingresos fraudulentos de los que no lo son.. Cuando vas allí con un mandamiento judicial te quedas con cara de póker porque supone todo un desafío descifrar ese entramado", afirman fuentes de la lucha contra el fraude fiscal en Mallorca.

"El fraude en estos negocios de venta al por mayor está a la orden del día", subrayan estas mismas fuentes preguntadas sobre si es habitual que mayoristas y minoristas cierren operaciones sin pagar el IVA y sin emitir facturas que dejen rastro.

El engaño no se limita al dinero, también está en el propio producto. "Entran un montón de falsificaciones e imitaciones, lo que les genera unos beneficios brutales. Gafas, relojes, textiles... Ahí hay un fraude enorme que también es muy difícil de controlar. De hecho, solo podemos inspeccionar el 3% o el 4% de los productos que importan", indican estas fuentes.

La mayor parte de la mercancía que acaba en grandes naves de venta al por mayor en Son Castelló y en otros muchos polígonos de la periferia de las principales ciudades españolas entran por mar en grandes contenedores. "A ellos les compensa llenarlos de falsificaciones porque saben que solo detectaremos una pequeña parte. Plantearse llegar a todo es inviable, estamos hablando de cientos de miles de productos que llegan todos los días", admiten con impotencia fuentes de la lucha contra el fraude fiscal.

Finalmente, ponen en duda la autenticidad del etiquetado de la ropa. "No nos las tenemos que creer porque también se pueden falsificar. Si muchas prendas llevan etiquetas de 'Made in Italy' o 'Made in France' es porque, en caso de que efectivamente se hubieran fabricado ahí, pagarían menos impuestos por su transporte al ser países de la UE", explican.