Aptur: "La zonificación ha roto por la mitad la temporada"

El presidente deBalears,, criticó ayer quey aseguró que, por este motivo, la temporada está "perdida o rota por la mitad".

Miralles insistió en la necesidad de "profesionalizar el sector", por lo que desde Aptur han organizado unas jornadas "periódicas" para que aquellos que se dedican al alquiler vacacional puedan tener "formación de la mano de profesionales" y "apostar por la legalidad del sector".

En esta línea, el presidente de Aptur consideró que "la falta de zonificación en esta época del año, los errores no resueltos de la Ley de Turismo y las incertidumbres generadas en algunos ayuntamientos, como el de Palma, están haciendo peligrar la temporada turística".

"Muchos propietarios no saben si podrán alquilar o no sus viviendas y, por tanto, no las pueden ofrecer en las plataformas, justo en el momento en el que los turistas europeos están preparando sus vacaciones de verano", lamentó.

Miralles manifestó que "ya se perdió la temporada del año pasado, debido a la irrupción de la Ley de Turismo y sus cambios en medio del verano", y que ahora están "a punto de perder una segunda temporada". "Es injusto que el alquiler vacacional esté sufriendo esta situación, cuando es uno de los que más contribuye a la desestacionalización y el reparto más democrático de los beneficios del turismo", añadió.

Además, Miralles recordó que las incertidumbres normativas en el alquiler vacacional no solo afectan a los propietarios y los turistas europeos, también a muchos de los ciudadanos de Balears que quieren pasar sus vacaciones en lugares costeros de las islas.

Un centenar de personas han participado en dichas jornadas.