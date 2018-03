El juez dice que el poder, el miedo y la influencia de Cursach paralizaron Cort

"Poder, miedo e influencia". Son los tres conceptos que utiliza el juezpara explicar el control que logró establecer el empresarioen determinadas instituciones públicas, sobre todo en el, donde tiene el grueso de sus actividades económicas. Florit describe que esta situación de influencia sobre Cort se ha venido detectando hasta no hace mucho tiempo.

"El Ayuntamiento de Palma muestra una preocupante pasividad y condescendencia con las infracciones, irregularidades, e ilegalidades detectadas en los diversos establecimientos del Grupo Cursach, circunstancia que en términos generales resulta humanamente comprensible a tenor de las tácticas de acoso y derribo utilizadas por esta Organización criminal, tal y como así han revelado numerosísimos testigos a lo largo de la instrucción". En el auto, por ejemplo, se señala que no existe ninguna explicación por la que no se hubieran iniciado acciones ante las "ostentosas y evidentes" obras que se realizaron en la discoteca Pachá, en el Paseo Marítimo, que eran visibles incluso desde la calle. Ni tampoco se entiende la razón por la que en esta discoteca, que se cerró, se permitiera un aforo de más de 600 personas, cuando no se podía recibir a más de 200.

El juez, y así lo indica en el auto, destaca el temor que han denunciado sentir varios funcionarios del departamento de Urbanismo de Palma. Temor ante la amenaza de que podían ser denunciados si adoptaban alguna decisión que pudiera perjudicar los intereses del empresario.

"Los hechos descritos demuestran indiciariamente el modus operandi de la organización criminal investigada, en la que constantemente y según convenga en cada caso, se recurre a la coacción, miedo, intimidación, regalos, fiestas, pases Vip anuales para el Megasport, drogas y prebendas de la más variada índole, con el fin de fidelizar a agentes de Policía Local, mandos de dicha institución, políticos, presidentes de asociaciones, funcionarios municipales o de otras instituciones", describe el auto del juez.

Otro de los hechos que denuncia el juez es el tema de las multas. A pesar de que son varias las empresas que se dedican al mismo negocio, la que menos sanciones recibía era la de Cursch, pese a sus numerosos locales. Pero es que, además, la mayoría de estas multas se perdían por el camino y nunca se abonaban.