Consulta todos los centros de Palma según la zona de escolarización

Centros públicos y concertados de educación infantil y primaria



Zona A1

Barrios:

El Camp d´en Serralta

El Jonquet

El Puig de Sant Pere

Jaume III

La Llotja - Born

La Missió

La Seu

Plaça dels Patins

Sant Jaume

Sant Nicolau

Santa Catalina

Zona Portuària

Colegios:

Cc Escolàpies Palma

Cc S. Alfonso María de Ligorio

Cc Santísima Trinidad

Cc Virgen del Carmen

Cei Ítaca

Cei Ntra. Sra. de la Providencia

Ceip Aina Moll I Marquès

Ceip Rei Jaume I

Ceip Santa Catalina

Zona A2

Barrios:

Bellver

El Fortí

La Teulera

Son Anglada

Son Armadans

Son Cotoner

Son Dameto

Son Dureta

Son Espanyolet

Colegios:

Cc Aula Balear

Cc La Purísima

Cc Mata De Jonc

Cc Sagrat Cor

Cc Santa Magdalena

Cc Santa Maria

Cei Pinocho

Ceip Marian Aguiló

Ceip Son Anglada

Ceip Son Pisà

Zona A3

Barrios:

Cala Major

El Terreno

Gènova

La Bonanova

Los Almendros - Son Pacs

Portopí

Sant Agustí

Son Flor

Son Peretó

Son Rapinya

Son Roca

Son Serra - La Vileta

Son Vida

Son Xigala

Son Ximelis

Colegios:

Cc Cide

Cc La Immaculada

Cc La Salle

Cc Madre Alberta

Cc Nuestra Señora de Montesión

Cc Sant Vicenç de Paül

Ceip Anselm Turmeda

Ceip El Terreno

Ceip Gènova

Ceipieso Son Quint

Ceipieem Son Serra (Integrat Música)

Zona B1

Barrios:

Amanecer

Arxiduc

Cas Capiscol

El Camp Redó

L´Olivera

Plaça de Toros

Son Oliva

Colegios:

Cc Arcàngel Sant Rafel

Cc Jesús María

Cc Manjón

Cc Ntra. Sra. de la Esperanza

Cc Pius Xii

Cc San José de la Montaña

Cc San Vicente de Paúl

Ceip Cas Capiscol

Ceip de Pràctiques

Ceip Felip Bauçà

Ceip Miquel Costa i Llobera

Ceip Son Oliva

Zona B2

Barrios:

El Secar de la Real

Establiments

La Indioteria (rural)

La Indioteria (urbà)

Son Espanyol

Son Sardina

Colegios:

Cc Aixa-Llaüt

Cc Ntra. Sra. de la Consolación II

Cei Pureza de María Jardines Infancia

Ceip Es Secar de la Real

Ceip Establiments

Ceip Maria Antònia Salvà

Ceip Sa Indioteria

Zona C

Barrios:

Can Capes

Cort

Can Pere Antoni

El Coll d´en Rabassa

El Mercat

El Molinar

El Rafal Nou

El Rafal Vell

El Sindicat

Els Hostalets

El Viver

Estadi Balear

Foners

La Calatrava

La Soledat (nord)

La Soledat (sud)

Marquès de la Fontsanta

Monti-sion

Nou Llevant

Pere Garau

Son Canals

Son Cladera

Son Fortesa (nord)

Son Fortesa (sud)

Son Gotleu

Son Malferit

Son Riera

Son Rutlan

Verge de Lluc

Colegios:

Cc Balmes

Cc El Temple

Cc Juan de la Cierva

Cc La Milagrosa

Cc Lladó

Cc Ntra. Sra. de la Consolación

Cc Pedro Poveda

Cc San Agustín

Cc San Felipe Neri

Cc Sant Francesc

Cc Sant Francesc d´Assís

Cc Sant Josep Obrer II

Cc Sant Pere

Cc Sant Vicenç de Paül

Cc Sant Vicenç de Paül

Cc Santa Mónica

Cei Popeye

Ceip Alexandre Rosselló

Ceip Camilo Jose Cela

Ceip Coll d´en Rabassa

Ceip Es Molinar, Infant Felip

Ceip Es Pont

Ceip Es Vivero

Ceip Escola Graduada

Ceip Gabriel Vallseca

Ceip Jafudà Cresques

Ceip Joan Capó

Ceip La Soledat

Ceip Miquel Porcel

Ceip Rafal Nou

Ceip Rafal Vell

Ceip Santa Isabel

Ceip Son Canals

Ceip Son Rullan

Ceip Verge De Lluc

Ceipieso Pintor Joan Miró

Zona D

Barrios:

Aeroport

Can Pastilla

Es Pil·larí

S´Aranjassa

S´Arenal

Sa Casa Blanca

Colegios:

Cc La Porciúncula

Cei Sant Francesc d´Assís

Ceip Can Pastilla

Ceip Els Tamarells

Ceip Es Pil·Larí

Ceip Sa Casa Blanca

Ceip Sant Jordi

Ceip S´Aranjassa



Zona E

Barrios:

Son Ferriol

Colegios:

Cc Sant Antoni Abat

Cei Ntra. Sra. de la Providencia

Ceip Son Ferriol



Centros públicos y concertados de educación secundaria y bachillerato

Zona A

Barrios:

Bellver

Cala Major

Cort

El Camp d´en Serralta

El Fortí

El Jonquet

El Puig de Sant Pere

El Terreno

Gènova

Jaume III

La Bonanova

La Llotja – Born

La Missió

La Seu

La Teulera

Los Almendros – Son Pacs

Plaça dels Patins

Portopí

Sant Agustí

Colegios:

Cc Aula Balear

Cc Cide

Cc Escolàpies Palma

Cc La Immaculada

Cc La Purísima

Cc La Salle

Cc Madre Alberta

Cc Mata De Jonc

Cc Ntra. Sra. De Montesión

Cc Sagrat Cor

Cc S. Alfonso María De Ligorio

Cc Sant Vicenç De Paül

Cc Santa Magdalena Sofia

Cc Santa Maria

Cc Santísima Trinidad

Cc Virgen Del Carmen

Ceipieso Son Quint*

Ies Emili Darder

Ies Guillem Sagrera

Ies Joan Alcover

Ies Politècnic

Ies Ramon Llull

*Solo 1º de ESO.

Zona B

Barrios:

Amanecer

Arxiduc

Cal Capiscol

El Camp Redó

El Secar de la Real

Establiments

L´Olivera

La Indioteria (rural)

La Indioteria (urbà)

Plaça de Toros

So n´Espanyol

So n´Oliva

Son Sardina

Colegios:

Cc Aixa-Llaüt*

Cc Arcàngel Sant Rafel

Cc Jesús María

Cc Manjón

Cc Ntra. Sra. de la Consolación II

Cc Pius XII

Cc San José de la Montaña

Cc San Vicente de Paúl

Ies Joan Maria Thomàs

Ies Josep Maria Llompart

Ies Madina Mayurqa

Ies Son Pacs

*Consultar los grupos concertados.

Zona C

Barrios:

Can Capes

Can Pere Antoni

El Coll d´en Rabassa

El Mercat

El Molinar

El Rafal Nou

El Rafal Vell

El Sindicat

El Viver

Els Hostalets

Estadi Balear

Foners

La Calatrava

La Soledat (nord)

La Soledat (sud)

Marquès de la Fontsanta

Monti-sion

Nou Llevant

Pere Garau

Son Canals

Son Cladera

Son Ferriol

Son Fortesa (nord)

Son Fortesa (sud)

Son Gotleu

Son Malferit

Son Riera

Son Rutlan

Verge de Lluc

Colegios:

Cc El Temple

Cc Juan de la Cierva

Cc La Milagrosa

Cc Lladó

Cc Ntra. Sra. de la Consolación

Cc Ntra. Señora de Montesión

Cc Pedro Poveda

Cc San Agustín

Cc San Felipe Neri

Cc Sant Antoni Abat

Cc Sant Francesc

Cc Sant Josep Obrer I

Cc Sant Josep Obrer II

Cc Sant Pere

Cc Sant Vicenç de Paül

Cc Santa Mónica

Ceipieso Pintor Joan Miró*

Ies Antoni Maura

Ies Arxiduc Lluís Salvador

Ies Aurora Picornell

Ies Francesc de Borja Moll

Ies Josep Sureda i Blanes

Ies Juníper Serra

Ies Ses Estacions

Ies Son Rullan

*Solo 1º de ESO

Zona D

Barrios:

Aeroport

Can Pastilla

Es Pil·larí

Les Meravelles

Sa Casa Blanca

S´Aranjassa

S´Arenal

Sant Jordi

Colegios:

Cc La Porciúncula

Ies La Ribera

Zona única:

Solo para bachillerato de arte

Colegios:

Ies Joan Maria Thomàs

Ies Josep Maria Llompart

Ies Antoni Maura

Cc Cide