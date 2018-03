Company recuerda a Bauzá que tiene un cargo y un sueldo gracias al PP

Biel Company cargó ayer contra el expresidente Bauzá durante la celebración del comité interinsular del partido, celebrado en la Platja de Palma. El líder de los populares de las islas acusó al sector de militantes que lidera el senador de "querer hacer daño" al partido y de no respetar ni acatar el resultado del congreso que lo eligió con una amplia mayoría.

"En nuestro partido solo hay un sector, el PP, si hay alguien que no lo tenga claro es que quiere hacer daño. Hay gente que tiene cargo y cobra gracias al PP y no quiero pensar que en nuestro partido haya personas antidemocráticas". Estas duras manifestaciones de Biel Company, presidente del PP, las efectuó ayer cuando se le preguntó por las críticas de los seguidores del expresidente y senador, José Ramón Bauzá, a su gestión. Unas críticas que se pusieron de manifiesto en la última junta regional cuando un reducido grupo de afines al expresident arremetió contra Company por querer recuperar al exalcalde de Palma Mateu Isern. Asimismo, la cúpula popular está muy enfadada con el senador y sus seguidores por sus intentos de desacreditarles mediante las redes sociales o convocando reuniones

Company aseguró, en el transcurso del comité interinsular del partido que se celebra en la Platja de Palma, que en ningún momento se está hablando de candidatos todavía y mostró su deseo de que "en el PP la gente acepte la democracia y como tal respete a los que con un 70% de apoyo la militancia nos encargó dirigir este partido". El presidente de los populares de las islas añadió: "Convendría que si alguien no acepta los resultados que lo confesara, pero mi deseo es de seguir pensando que en nuestro partido no hay gente que no respete la democracia".

Políticas en positivo



El presidente del PP explicó también que el objetivo del comité interinsular que celebraron en la jornada de ayer era analizar las políticas de "prohibición, confrontación y odio" de la izquierda y que se traducen "en la parálisis total de las administraciones". La Ley de Caminos, impulsada por el Consell, o la nueva Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) son algunas de las normas analizadas por los populares. "Nosotros queremos apostar por una forma de gobernar positiva y eficiente, ofreciendo alternativas y pactos", apostilló Company.