El Govern aprueba el decreto del catalán en la sanidad y anuncia la inminente convocatoria de oposiciones

El, lo que dará paso a la convocatoria inminente de las oposiciones para cubrir unas 5.000 plazas. La consellera de Salud,, ha precisado que se intentará convocar a la mesa sectorial la próxima semana para plantear una las distintas categorías y de inmediato, "al día siguiente", se publicarían las primeras convocatorias, que según ha dicho darán un tiempo mínimo para estudiar de seis meses.

Tanto Gómez como la portavoz del Govern, Pilar Costa, han insistido en que el decreto cuenta con "todas las garantías jurídicas", tras el informe favorable del Consell Consultiu. "Respetamos cualquier recurso u opinión jurídica diferente, pero el Govern ha aprobado este decreto con todas las garantías", ha afirmado Costa ante los posibles recursos en contra. Gómez ha incidido en la misma idea y se ha mostrado covencida de que, si se presentan recursos, la conclusión será favorable al Govern ya que "la Justicia siempre se posiciona a favor de los intereses generales y unas oposiciones para 5.000 plazas lo son".

El decreto de catalán en la sanidad establece que la lengua no será un requisito para presentarse a las oposiciones y obtener una plaza en el Ibsalut, pero si a los dos años no se acreditan determinados niveles de catalán dependiendo de las categorías no se podría acceder a cuestiones como la movilidad o la carrera profesional. "En todo caso hablamos de unas exigencias mínimas de conocimiento de catalán", ha afirmado Gómez.