Company sobre Bauzá: "Hay gente que tiene cargo y cobra gracias al PP, no debe estar para hacer daño" M. Adrover

"En nuestro partidoHay gente que tiene cargo y cobra gracias al PP y no quiero pensar que en nuestro partido haya personas antidemcráticas". Estas duras manifestaciones de Biel Company , presidente del PP, las ha pronunciado hoy cuando se le ha preguntado por las. Unas críticas que se pusieron de manifiesto en la última junta regional cuando un reducido grupo de afines al expresidentpor querer recuperar al exalcalde de Palma

Company ha asegurado, en el transcurso del comité interinsular del partido que se celebra en la Platja de Palma, que en ningún momento se está hablando de candidatos todavía y mostró su deseo de que "en el PP la gente acepte la democracia y como tal respete a los que con un 70% de apoyo de la militancia nos encargó dirigir este partido. Convendría que si alguien no acepta los resultados que lo confesara, pero mi deseo es de seguir pensando que en nuestro partido no hay gente que no respete la democracia".

El presidente de los populares se mostró convencido de que hay una amplia mayoría de personas y dirigentes del PP que están "remando en una misma dirección" para conseguir un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas de 2019.