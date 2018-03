Vidal: "El trabajo no se lo va a quitar un robot, sino alguien que lo sepa manejar mejor"

Marc Vidal, reputado experto en transformación digital y en la industria 4.o, eclipsó ayer a una sala abarrotada con su conferencia Reworking. Lo hizo en la vigésima charla sobre economía y digitalización organizada por Diario de Mallorca, que contó con el patrocino de Deloitte, Prosegur, Endesa y Sanitas con la colaboración de Macià Batle, Turquesa catering y Aico.

Vidal subrayó que "no vivimos una época de cambios sino en un cambio de época" en el que la tecnología se ha convertido en el cómo y el ser humano en el por qué. El experto reflexionó sobre el nuevo papel que deben jugar los humanos y apuntó que "el trabajo no se lo va a quitar un robot, sino alguien que lo sepa manejar mejor que usted". Y es que, en palabras del experto, tener robots hace a un país más eficiente ya que no provoca alteraciones en los ciclos económicos. Vidal destacó la creatividad como valor incalculable del humano. "La creatividad del humano nunca podrá ser sustituida por la de la tecnología artificial".