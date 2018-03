Padres recogen firmas contra la supresión de la canción de Txarango de la fiesta del CIDE

Un grupo de padres de alumnos delha puesto en marcha una recogida de firmas en internet contra la supresión de la canción Agafan't l'horitzó del grupoen el repertorio de la Fiesta de Primavera. El colegio decidió suprimir la actuación prevista con este tema de la banda catalana después de las quejas difundidas por algunas familias al considerar que se trata de "un himno independentista usado por la CUP".

Más de 800 familias han firmado a través de la página change.org para expresar su apoyo al colegio: "Somos unos padres del CIDE y estamos muy disgustados con la situación que se ha creado afectando a nuestr@s hij@s", indican los promotores de la propuesta, "creemos que en ningún momento ha habido una intención de politizar el acto". Puntualizan: "Aún sabiendo que la canción ha sido empleada por la CUP en sus actos, si se escucha la letra ésta no tiene connotación política y habla de valores positivos". Finalizan indicando que su intención también es "mostrar su desacuerdo a que, mediante amenazas y no el diálogo, un sector de padres hayan conseguido que no se realice la actuación final".

El colegio colgó un comunicado en su web anunciando la supresión de la canción de la Fiesta de Primavera que se celebra el sábado "para evitar polémica y malestar", aunque aseguró que "en ningún momento ha querido entrar en un un tema político". Según el CIDE "han sido las informaciones llegadas de las familias las que han hecho surgir esta problemática de tipo político".