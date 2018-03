22.03.2018 | 02:45

El obispo Taltavull visita Can Gazà de Santandreu

El prelado recorrió los talleres de la entidad y comió con el colectivo de marginados. Hacía muchos años que un obispo de Mallorca no pisaba Can Gazà, el centro de excluidos sociales impulsado por el exsacerdote Jaume Santandreu, que hace unos años decidió abandonar la Iglesia de Mallorca. Sebastià Taltavull fue recibido por Santandreu, recorrió los talleres Marginàlia y comió con los residentes en Can Gazà después de haberlos saludado uno a uno.