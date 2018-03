Enrique Gimbernat: "La acumulación de delitos acreditados exige una pena superior para Urdangarin"

(Sevilla, 1938) es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los penalistas más prestigiosos de España. Gimbernat pronunció ayer por la tarde una conferencia en el Colegio de Abogados de Palma ICAIB sobre "La conducta de la víctima y la imprudencia en la jurisprudencia, con especial referencia a la transmisión del Sida por vía sexual". Antes, accedió a hablar del caso Nóos . El jurista, que en su día se pronunció a favor de que la Infanta fuera juzgada por el caso Nóos, pese a que únicamente pedía condena para ella la acusación popular Manos Limpias, opina que Iñaki Urdangarin merece mayor condena privativa de libertad.

P ¿La infanta Cristina se ha ido de rositas en el caso Nóos.

R Se ha ido de rositas porque la fundamentación de su absolución en la sentencia de la Audiencia de Palma es de 41 líneas y no se tiene en cuenta la prueba de cargo que había y que ella estaba en Aizoon como cobertura para que no se investigase las irregularidades que se cometían dentro y cuando la Agencia Tributaria cuando salta el nombre de un miembro de la Familia Real trata de no averiguar demasiado.

P ¿Qué le parece que solo se le haya declarado responsable civil a título de partícipe lucrativo?

R Era irremediable porque era evidente que se había lucrado con el dinero irregular del que se apropió la sociedad Aizoon. No es una condena penal: es una responsabilidad civil. Era imposible que no se le declarase partícipe a título lucrativo con las evidencias que se habían acreditado en la vista oral.

P ¿Se deben aumentar las penas para Iñaki Urdangarin?

R Sí, porque se le imputan muchísimos delitos bien acreditados y esa acumulación de delitos exigiría que se le impusiera una pena superior.

P ¿Hay proporción entre los hechos acreditados y las penas elevadas de prisión?

R Esa pregunta ya se la acabo de contestar.

P ¿La sociedad ya ha condenado a Iñaki Urdangarin?

R (Se lo piensa unos segundos). Sí. Ya ha sido condenado porque después de celebrar el juicio oral en la Audiencia de Palma se han acreditado todas las irregularidades que cometió aprovechándose de la posición de su esposa y la suya en la Familia Real.

P En caso de que se confirme la pena de seis años y ocho meses de cárcel para Iñaki Urdangarin, o de que se aumente a 10 años de cárcel como reclama la fiscalía del Tribunal Supremo, ¿Se debe dejar en suspenso el ingreso en prisión si el exduque de Palma pide amparo ante el Tribunal Constitucional y en tando éste no se pronuncie sobre su recurso?

R Con unas penas tan altas como la que ya está condenado o las que eventualmente se le puedan poner, el Tribunal Constitucional no puede suspender la condena. Solo se hace con penas de inferior gravedad, dado que el recurso puede tardar en resolverse y si se cumpliesen las penas no elevadas, el recurso ya no tendría sentido cuando se dictase la sentencia.

P ¿Cree usted que hay una Justicia para ricos y otra para pobres?

R Pienso que cada vez menos se da esa situación. Con todas mis reservas para la fiscalía anticorrupción, creo que no está funcionando mal. Además, el Código Penal ha ampliado los supuestos delictivos para funcionarios y los delitos económicos.