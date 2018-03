El Govern cierra 2017 con superávit por primera vez en ocho años

El Govern, un 0,2 por ciento por encima del 0,6 por ciento (179 millones) de déficit autorizado por el Gobierno central, según los datos sobre los que han informado esta mañana la consellera de Hacienda, Catalina Cladera , y el director general. Se trata de la, un buen resultado de las cuentas que permitirá por primera vez reducir la deuda en términos absolutos, al disponer de un margen de 233 millones. Así, el Governde deuda con la que cerró 2017, por lo que prevé acabar este año con un endeudamiento de 8.620 millones.

Cladera ha resaltado que por segundo año consecutivo el Govern ha cumplido con todas las reglas fiscales impuestas por el ministerio en lo que se refiere a déficit, deuda, regla de gasto (por la que se impide gastar todos los ingresos) y pago medio a proveedores, que se ha situado en 18 días frente al máximo de 30 permitidos.

La consellera ha defendido que estos datos se deben a la buena marcha de la economía balear, aunque también "a la gestión financiera" del Ejecutivo balear, del que ha destacado que ha cumplido con las reglas fiscales a la vez que "ha consolidado el impulso a las políticas sociales y de recuperación del Estado de bienestar". En este sentido, ha destacado que el resultado de los tres presupuestos liquidados por el Govern desde 2015 reflejan un incremento del 20,3 por ciento en las principales políticas sociales, con 456,41 millones más que en 2014 destinados a sanidad, educación, servicios sociales, ocupación y vivienda.

No obstante, Cladera ha dejado claro que no permitirá que la buena marcha de la economía balear sirva como argumento al Gobierno central para no atender la reivindicación del Govern respecto a la reducción de la elevada deuda de las arcas autonómicas. "Los 8.802 millones de deuda se deben en gran parte a la infrafinanciación histórica de Balears y es injusto que sus ciudadanos tengan que pagarla cuando además somos la segunda Comunidad en aportar al Estado y la novena en recibir", ha afirmado. Como ejemplo de la situación real de las islas, Cladera ha resaltado que el gasto social per cápita se sitúa en Balears en 2.203 euros por habitante, mientras que la media estatal es de 2.442 euros.

En este sentido ha considerado que los fondos de superávit que no se destinarán a amortización de deuda deberían dirigirse a corregir este "déficit social" y ha criticado la propuesta del PP balear de reducir los impuestos ya que "eso implicaría automáticamente una reducción del gasto, algo a lo que este Govern no esta dispuesto". Ha añadido que la propuesta de los populares forma parte de "la demagogia de un año preelectoral" y ha puesto de relieve que el actual Ejecutivo balear ha aumentado impuestos "a las rentas más altas, pero no a las medias ni a las bajas" y que para "los colectivos" más vulnerables se han bajado.