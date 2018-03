La migración de BMN a Bankia provoca numerosas incidencias en cajeros y comercios

Clientes de Bankia procedentes de BMN-Sa Nostra informaron a este diario que durante el día de ayer no habían podido ni sacar dinero de los cajeros automáticos ni tampoco pagar con la tarjeta bancaria. Por su parte, fuentes de la entidad en Mallorca reconocieron que el proceso de migración tecnológica había causado incidencias que se repetían de "forma intermitente" durante todo el día y llenaban las oficinas de clientes y quejas. Según aclararon, este proceso se está realizando por fases y se prevé que esté completamente finalizado el lunes.

Según el relato de uno de los clientes que se puso en contacto con este diario, los cajeros automáticos emitían durante el día de ayer el mensaje de tarjeta inoperativa y los datáfonos de comercios respondían que la tarjeta bancaria no tenía saldo.

Otro cliente indicó que el servicio de atención telefónica de BMN, el 900 24 07 12, grabado en el anverso de la tarjetas y colapsado durante horas, le había explicado que "no se reconocen las tarjetas de BMN-Sa Nostra porque cajeros y datáfonos ya han hecho la migración tecnológica de la integración de los dos bancos, pero no todavía los saldos de las tarjetas ni de las cuentas, de ahí que no se estén reconociendo los saldos de las tarjetas".

"Problemas residuales"

Un portavoz oficial de Bankia se refirió a las incidencias como "problemas puntuales" y "residuales" en un proceso de migración tecnológica en el que se han actualizado 21.000 dispositivos e intercambiado 17.000 ficheros "con unos volúmenes tremendos de información".

A partir del lunes Bankia y BMN funcionarán a todos los efectos como un único banco. Es decir, un cliente de BMN podrá realizar cualquier operación a través de las sucursales de la entidad, utilizar los cajeros y operar a través de su portal web.