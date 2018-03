Manresa niega que IB3 diera información sectaria de Valtonyc

El director general de IB3 , Andreu Manresa, negó ayer en el Parlament que el ente informara de manera sectaria sobre la condena de tres años y medio de cárcel al rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc. "Si no se pudiera entrevistar a delincuentes, no habría periodismo", dijo Manresa después de que la popular Antònia Perelló afirmara que "el caso Valtonyc tuvo un tratamiento indecente" en IB3 y emplazara a Manresa a aclarar si consideraba "profesional entrevistar a un delincuente". Según la diputada popular, IB3 dió una "información sesgada" sin "analizar con detalle" los motivos de la sentencia, lo que también fue rechazado por Manresa, que recordó que la sentencia se trató "de arriba abajo dos veces", entre otros por un profesor de derecho penal.

"No vengo a defender a Valtonyc, pero el periodismo tiene que explicar las cosas", dijo el director del ente. Sostuvo que él no está "a las órdenes de nadie" ni para "complacer" a nadie y que "como director" de IB3 no tiene "opinión política", pero los hechos se deben "presentar" y su función no es "ejercer de censor ni vetar". Con estas palabras se refería tanto a la cobertura sobre el caso Valtonyc como a las críticas de Perelló a las informaciones de la gala de la OCB, en la que participó la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, o del referéndum catalán.