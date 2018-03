Gran incertidumbre entre la plantilla de Toys ´R´ Us en Palma

La noticia de que Toys 'R' Us se plantea cerrar o vender sus tiendas en España, junto a las de otros países europeos, ha generado una enorme incertidumbre en el seno de su plantilla, según apuntan algunos de sus miembros. Los responsables de esta empresa en su centro de Mallorca optan por no hacer declaraciones y no facilitar datos sobre el número de personas afectadas. En cualquier caso, desde los sindicatos mayoritarios se señala que la cifra de empleados en este establecimiento no alcanza los treinta, lo que explica que solo dispongan de un delegado. Se añade que ese número solo se podría ver superado puntualmente por los refuerzos de plantilla que se realizan con contratos temporales durante la campaña navideña.

La cadena de jugueterías Toys 'R' Us está analizando las alternativas, incluyendo una posible venta, para sus operaciones en España, donde cuenta con 53 tiendas y unos 1.600 empleados, además de otros países como Australia, Francia, Polonia y Portugal, después de haber registrado ayer una solicitud ante los tribunales para iniciar el proceso de liquidación de inventarios en su negocio de EE UU, donde cuenta con 735 tiendas.