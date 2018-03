Excavadoras y tractores se libran del veto a los vehículos diésel

Tractores, cosechadoras y maquinaria de obra, como las excavadoras, quedarán exentas de cumplir laque está elaborando ely que está en fase de anteproyecto y en exposición pública., solo afectará a turismos, motos y furgonetas, no a esta maquinaria pesada que en estos momentos no existe propulsada por energía limpia, como es el caso de la electricidad.

La exoneración de estos vehículos pesados ya la apuntó la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament a preguntas del portavoz de El Pi, Jaume Font. Los sectores agrario y el de la construcción habían expresado su preocupación, ya que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático hablaba de prohibición de vehículos sin especificar que los pesados quedaban exentos.

"Las administraciones públicas de las Islas Balears adoptarán las medidas necesarias para que para el año 2050 la totalidad de los vehículos de motor que circulen por las redes viarias de las Islas Balears estén libres de emisiones contaminantes directas", apunta el borrador de la nueva ley de Cambio Climático. Sin embargo, en su disposición adicional tercera especifica el tipo de vehículo: "A partir del 1 de enero de 2035 queda prohibido el acceso y la circulación en las Balears de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que utilicen combustibles fósiles salvo aquellos vehículos respecto de los cuales establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa a las Islas".

La presidenta Francina Armengol apuntó que se trata de un anteproyecto de ley que está en exposición pública, que es una ley que tendrá alegaciones y todo este tipo de cuestiones se podrán corregir.

Ya se han organizado reuniones de payeses para analizar esta situación, pues han mostrado su preocupación por que el texto no especifique claramente qué tractores o cosechadores quedan exentos. De todas formas, el Govern también dejó claro que la norma no afecta a los vehículos existentes y que no se perjudicará a ningún sector económico.