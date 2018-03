Clientes de Bankia procedentes de BMN no pueden sacar dinero ni pagar con tarjeta

Clientes deprocedentes deinforman a este diario que durante el día de hoytarjeta bancaria.

Por su parte, fuentes de la entidad reconocen que las oficinas están "colapsadas" con el proceso de migración tecnológico y que las incidencias se repiten de "forma intermitente" durante todo el día y llenan las oficinas de clientes y quejas.

Según el relato de uno de los clientes que se ha puesto en contacto con este diario, los cajeros automáticos emitían durante el día de hoy el mensaje de tarjeta inoperativa y los datáfonos de comercios respondían que la tarjeta bancaria no tenía saldo.

Otro cliente ha indicado que el servicio de atención telefónica de BMN, el 900 24 07 12, grabado en el anverso de la tarjetas y colapasado durante horas, le ha explicado que "no se reconocen las tarjetas de BMN-Sa Nostra porque cajeros y datáfonos ya han hecho la migración tecnologica de la integración de los dos bancos, pero no todavía los saldos de las tarjetas ni de las cuentas, de ahí que no se estén reconociendo los saldos de las tarjetas".

Esta misma fuente explica que le han recomendado "acercarse a una oficina bancaria para sacar dinero e incluso hacer una provisión de dinero en metálico para el fin de semana, con el fin de evitar más trastornos".

El mismo servicio de atención telefónica de BMN ha reconocido a este diario el problema existente, pero ha añadido que se trata de "una incidencia puntual que ahora mismo ya está solucionada".

120.000 antiguos clientes de BMN-Sa Nostra se han integrado en Bankia, cuyo proceso de migración tecnológica concluirá el próximo 1 de abril. Este proceso ya creó problemas a finales de mes con el cobro de comisiones que recibieron los antiguos clientes de BMN-Sa Nostra. Y que ayer se anunció oficialmente que se eliminarían a los clientes migrados con nómina domiciliada o pensión.