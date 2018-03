El Govern quiere que también se investigue la campaña del PP de 2003

El recursoa los populares, cobrados indebidamente mediante, según la Sindicatura de Cuentas, provocó ayer laen el Parlament. De hecho, el Govern pedirá a la Sindicatura que, a raíz de una sentencia de algunos de los casos de corrupción en el cual está implicado el expresidente. Asimismo, el grupo parlamentario socialista, el de la presidenta, impulsará una proposición en la Cámara para encargar la investigación a la Sindicatura de Cuentas de las islas.

La campaña de Jaume Matas en 2003 fue una de las más ostentosas que se recuerdan, con pancartas gigantes del candidato justo a la Plaza de España. Matas había sido ministro de Medio Ambiente y venía de Madrid con nuevos aires para reconquistar el poder en las islas después de que en 1999 el primero pacto de progreso entre la izquierda y UM lo desalojara del Consolat. El Govern se basará en sentencias, por ejemplo del caso Palma Arena, donde apunta la presunta financiación irregular de los populares para hacer efectiva esta reclamación.

No obstante, el PP ya ha dejado claro que no piensa claudicar ante estas investigaciones que consideran una "campaña política". Por este motivo, el PP nacional, con Rajoy a la cabeza, han presentado recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consell de Govern del pasado mes de enero, en que se acordó reclamar los 153.322 euros a los populares de la campaña electoral del año 2007. La reclamación del Consell Govern se fundamentaba también en varias sentencias judiciales que condenaron al PP de Jaume Matas por delito electoral por pagar 71.958 euros en negro a una empresa publicitaria, más el transporte y la edición de folletos para los municipios y el Consell d'Eivissa y Formentera. La cantidad de 153.322 euros de la reclamación la fijó la Sindicatura de Cuentas. El Govern apostó por este informe pese a que un dictamen del Consell Consultiu rebajó de forma considerable la cantidad a reclamar. Solo consideró que el PP debía devolver unos 7.195 euros. El alto Consultiu utilizó el argumento jurídico de que en base a sentencias del Tribunal de Cuentas solo se podía reclamar el 10% de la cuantía pagada de forma indebida por el PP. También argumentaba que únicamente se podía reclamar sobre la campaña autonómica, no sobre las elecciones locales.

El PP en su recurso se basa en este argumento del Consultiu, el mismo que sirvió al presidente popular, Biel Company, para tildar a la presidenta Armengol de "mentirosa compulsiva" por impulsar la reclamación del dinero de la subvención electoral.

La demanda ante el TSJB ha sido presentada por el PP nacional. De hecho, un escrito dirigido al juzgado para certificar la legitimidad del partido ha sido firmado por la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En el documento especifican que tanto ella como el presidente Mariano Rajoy están legitimados para representar al partido ante los tribunales y en la interposición de recursos.

Reacciones de los partidos

El portavoz socialista en el Parlament, Andreu Alcover, acusó ayer al PP de "boicotear el retorno del dinero". Alcover mostró su preocupación ante la actitud del PP ante la corrupción porque "sigue siendo la misma que en etapas anteriores". Alcover recordó que este dinero "fue cobrado en negro y, por consiguiente, es fruto de la corrupción". El socialista aseguró que "hay dos sentencias que certifican que el PP se financió en B en la campaña de 2007 y pedimos que retornen el dinero obtenido mediante la corrupción".

El portavoz de Més, David Abril, calificó de "vergonzoso" que el PP recurra una reclamación de un dinero "cobrado indebidamente". "Es lamentable que el PP no aproveche la ocasión para pedir disculpas y limpiar su imagen de partido corrupto devolviendo los 153.000 euros que se le reclaman", apostilló el portavoz nacionalista.

Alberto Jarabo, líder de Podemos en las islas, también atacó al PP: "El recurso que ha interpuesto Rajoy contra el Govern nos parece una nueva barbaridad y es absolutamente increíble que el PP no devuelva directamente y de forma voluntaria el dinero que son de todos los y las ciudadanas. Aún hoy Mariano Rajoy defiende la gestión de Jaume Matas al frente del PP en Balears". Ni El Pi ni Ciudadanos se pronunciaron sobre la demanda de los populares contra el Ejecutivo de Armengol.

Desde el PP explicaron que tienen el derecho de defenderse, como cualquier entidad o ciudadano, ante los tribunales y eso es lo que han hecho con el recurso.