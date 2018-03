Ciudadanos y Armengol se enfrentan en el Parlament por el pacto educativo

El portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay , y la presidenta del Govern Francina Armengol , protagonizaron ayer en el pleno del Parlament un tenso enfrentamiento, en el que el diputado del partido naranja acusó a la jefa del Ejecutivo de creer que "solo ustedes y sus 'xotets de cordeta' de Podemos son los únicos que pueden hablar de educación en esta Comunidad".

Pericay contestaba así a las críticas que le lanzó Armengol por pedirle explicaciones ante el abandono por parte del PSOE nacional de la subcomisión para el Pacto por la educación estatal en el Congreso de los Diputados, cuando Ciudadanos ha decidido no participar en la ponencia del Parlament para un pacto en Balears. "¿Ustedes quieren o no participar en un pacto en las islas? Usted es diputado por Balears, compórtese como tal y trabaje por los ciudadanos de estas islas", espetó Armengol al portavoz de Ciudadanos.

La presidenta consideró que la propuesta económica estatal de PP y Ciudadanos de 5.000 millones de euros a añadir al sistema de financiación hasta 2025 condena a las islas a la "infrafinanciación educativa", por lo que el PSOE ha decidido abandonar la subcomisión. A ello añadió que, en su opinión, un acuerdo para un pacto educativo debe partir de las opiniones de la comunidad educativa, algo que no está ocurriendo en el Estado, en donde "la mayoría de la comunidad educativa se ha manifestado en contra de las propuestas del PP con el apoyo de Ciudadanos". En el caso de Balears, resaltó que los trabajos se están planteando a partir del documento 'Illes per un Pacte'.

Pericay, quien planteó a Armengol este asunto durante las preguntas de control al Govern, insistió en que "si el PSOE nacional no reconsidera su decisión, el desenlace está cantando: no habrá nueva ley educativa aprobada por consenso". Añadió que eso supondrá que "si se deroga la Lomce, volveremos a la LOE, lo que significa regresar al espíritu de la LOGSE con los resultados" negativos para la educación en Balears, además de ser una ley que "no era aceptada por todos" al estar "escorada a la izquierda de la balanza".

Además, el portavoz de Ciudadanos recordó que Armengol, en el último debate de política general de la Comunidad, ya había mostrado sus dudas respecto a que saliera adelante el pacto educativo estatal. "¿Sabía ya lo qué harían los suyos? ¿Los había convencido usted misma para que actuasen así?", preguntó a la presidenta del Govern y líder del PSIB.

Antes, el conseller de Educación, Martí March, se mostró convencido de que antes de que acabe este año se aprobará la primera Ley de educación de Balears. En respuesta a Maria Antònia Sureda, de El Pi, quien le preguntó si el Govern está trabajando para aprobar esta Ley en el próximo período de sesiones, March recordó que el documento de 'Illes per un Pacte' se presentó al Consell Escolar y ahora está trabajando la ponencia parlamentaria, que redactará las conclusiones que servirán como base para la futura Ley. En este sentido, precisó que su departamento está atento a los trabajos de la ponencia parlamentaria y las comparecencias que se están produciendo en su seno. "Ni estamos parados, ni está aún la Ley hecha", concluyó.