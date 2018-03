Cs exige a los altos cargos del Govern que hagan público su nivel de catalán

El portavoz de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay , anunció ayer que ha registrado en el Parlament una solicitud de información para saber cuántos altos cargos del Govern tienen el certificado de lengua catalana. "Una vez obtenida la respuesta, desde Cs exigiremos que esta certificación de nivel figure en la página web correspondiente para que cualquier ciudadano pueda saberlo", dijo Pericay.

El portavoz de Cs consideró que "es una cuestión de ejemplaridad, ya que lo que uno no tiene no se lo puede exigir a los de abajo". Con estas palabras se refería al decreto del catalán en la Sanidad por el que, si bien el conocimiento de la lengua no es un requisito para obtener una plaza en el Ibsalut, si lo será a los dos años para acceder a la carrera profesional o a la movilidad.

Por otro lado, Pericay preguntará hoy en el pleno del Parlament a la presidenta Francina Armengol sobre qué opina de que el PSOE haya abandonado la subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo.