Company ataca al funcionario que le acusó de parar la investigación de pozos ilegales

El líder del PP balear, Biel Company , calificó ayer de "mentiras" las acusaciones de un ex alto funcionario según las cuales durante su etapa al frente de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio en la pasada legislatura se habría paralizado la investigación sobre el uso de un pozo ilegal en un campo de golf. "Son falsas acusaciones", dijo Company en referencia a las declaraciones publicadas por Diario de Mallorca en las que el que fuera el jefe del Servicio de Estudio y Planificación de la Conselleria, Alfredo Barón, lanzaba estas afirmaciones. Company, quien se refirió en todo momento a Barón como "este personaje", vinculó sus acusaciones a que cuando se colocó al frente de la Conselleria le impidió continuar con actuaciones que suponían malgastar "fondos públicos".



de Mallorca que en concreto se paralizó una investigación sobre el campo de golf de Son Gual. "Teníamos sólidos indicios de que estaban regando ilegalmente con agua de acuífero, pero no se tomó ninguna medida, ni se hizo ninguna investigación. Me consta, porque así me lo dijeron los agentes medioambientales, que hicieron una primera investigación y que luego les dijeron verbalmente que no volvieran", dijo Barón.

Company sostuvo ayer que no tenía intención de hacer "declaraciones" sobre estas acusaciones porque lo que dice Barón es "falso" y él no tiene "por costumbre" pronunciarse "sobre mentiras o falsas acusaciones". Añadió que, en todo caso, "si hay acusaciones tan graves ya deberían estar en Fiscalía".

Este asunto llegará hoy al pleno del Parlament de la mano de la portavoz adjunta parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, quien preguntará al respecto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de conocerse "la inacción absoluta" de Company ante el uso de agua de pozos ilegales en campos de golf en la "legislatura negra". Camargo precisó que Podemos desea saber "qué se está haciendo para revertir una situación creada en aquella legislatura del PP por parte de Company, que tenía competencias para realizar investigaciones y decidió no hacerlas". Añadió que "estos años de dejadez del Govern del PP deberían resolverse en estos momentos con actuaciones contundentes de cierre de pozos ilegales", por lo que desea conocer "como se están resolviendo los expedientes y las denuncias".

El pasado viernes, el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, afirmó que todos los pozos ilegales en campos de golf que se han detectado "han sido precintados y clausurados" y pidió que no se "presione" a los agentes de medio ambiente ya que están actuando correctamente en este asunto.

Plan Hidrológico

Precisamente Vidal deberá responder hoy en el pleno del Parlament a una interpelación del PP sobre las interconexiones del Plan Hidrológico ya que, según la portavoz del grupo popular, Marga Prohens, en tres años de legislatura el Govern no ha empezado ninguna infraestructura para facilitar el acceso al agua potable que muchos ciudadanos aún no tienen.

El portavoz adjunto de Més en el Parlament, Josep Ferrà, acusó ayer al PP de "llevar siempre a cabo una campaña para derribar al conseller de Agricultura" de los Ejecutivos del Pacto y que "en esta legislatura han fracasado" en su estrategia. "Company intenta ya a la desesperada ensuciar la imagen de Vidal", dijo en referencia a la interpelación del PP. Recordó que el PP dejó el Plan Hidrológico sin aprobar, mientras que Vidal lo sacó adelante, y acusó a Company de "suprimir los indicadores de sequía", de tal modo que "suprimió el conocimiento por parte de la ciudadanía y de algunos agentes ambientales de que Eivissa estaba con sequía desde hacía dos años".