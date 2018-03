Més defiende que la entrada de Mateu en la Ejecutiva del partido no incumple su código ético

Més defiende que la entrada de Mateu en la Ejecutiva del partido no incumple su código ético B. Ramon

El portavoz y el portavoz adjunto parlamentarios de, han defendido esta mañana la inclusión de la exconselleraen la Ejecutiva del partido durante la asamblea general de la formación política que acabó el sábado, a pesar de su imputación en el caso Contratos (las adjudicaciones a dedo desde conselleries de Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau).

Ferrà ha afirmado que la presencia de Mateu en la Ejecutiva no es incompatible con el código ético del partido en el que a nivel insular se establece que no es compatible ocupar un cargo público con una imputación judicial, pero no se pronuncia sobre si se puede pertenecer a la dirección de Més en esas condiciones. Respecto al hecho de que Mateu sí ocupa un cargo público ya que es concejala en Andratx, Ferrà ha afirmado que las agrupaciones locales de Més son "soberanas" para decidir su propio código ético, con independencia del que se aplique a nivel insular.

Abril ha resaltado que Mateu fue "una de las más votadas" por los militantes para entrar en la Ejecutiva de Més y ha calificado de "comportamiento ejemplar" su dimisión como consellera en marzo de 2017 por el caso Contratos, desvelado por Diario de Mallorca. Sobre la posibilidad de que la imputación de Mateu acabe en a apertura de juicio oral, Ferrà ha afirmado que eso es "ciencia ficción" y que el partido no contempla ese desenlace.

Por otro lado, Abril ha afirmado que, tras la Asamblea de Més, dejará su escaño en el Parlament después de la Semana Santa y será Ferrà el que ocupe la portavocía del grupo. "Seguiré en la actividad política desde otra trinchera", ha dicho Abril.