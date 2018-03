Company tilda de "mentiras" que paralizara la investigación del uso de un pozo ilegal de agua en un campo de golf

El líder del PP balear, Biel Company , ha calificado esta mañana de "mentiras" las acusaciones de un ex alto funcionario según las cuales durante su etapa al frente de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. "Son falsas acusaciones", ha dicho Company en referencia a las declaraciones publicadas por Diario de Mallorca en las que el que fuera el jefe del Servicio de Estudio y Planificación de la Conselleria, Alfredo Barón, lanzaba estas afirmaciones.

Baron, en concreto, sostuvo que se paralizó una investigación sobre el campo de golf de Son Gual. "Teníamos sólidos indicios de que estaban regando ilegalmente con agua de acuífero, pero no se tomó ninguna medida, ni se hizo ninguna investigación. Me consta, porque así me lo dijeron los agentes medioambientales, que hicieron una primera investigación y que luego les dijeron verbalmente que no volvieran", declaró.

Company ha achacado estas declaraciones a que, cuando llegó al frente de la Conselleria, frenó a Baron unas cuantas actuaciones que no le parecían correctas. "Si hay acusaciones tan graves ya deberían estar en Fiscalía", ha afirmado el líder del PP quien ha resaltado que no tiene "por costumbre" realizar "declaraciones sobre mentiras o falsas acusaciones".

La portavoz adjunta parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, preguntará mañana en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol sobre este asunto, después de conocerse "la inacción absoluta" de Company ante el uso de agua de pozos ilegales en campos de golf en la "legislatura negra". Para Alberto Jarabo, portavoz del grupo de Podemos, las denuncias que se demostraran ciertas deberían tener como consecuencia "el cierre de campos de golf regados con agua de pozos ilegales".

Por otro lado, el portavoz adjunto de Més en el Parlament, Josep Ferrà, ha acusado al PP de "llevar siempre a cabo una campaña para derribar al conseller de Agricultura" de los Ejecutivos del Pacto y que "en esta legislatura han fracasado" al intentar la caída de Vicenç Vidal. "Company intenta ya a la desesperada ensuciar la imagen del conseller Vidal", ha dicho Ferrà en referencia a la interpelación del PP en el pleno del Parlament de mañana al conseller sobre el Plan Hidrológico.