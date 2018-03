El IB-Salut niega las acusaciones del Simebal de discriminación a las embarazadas

Eldesmintió ayer categóricamente que esté discriminandode las que, precisamente por su estado, han sido dispensadas. Respondía así a las acusaciones vertidas por el) en las que aseguraba que elestáque, debido a su estado, tienen que dejar de hacer guardias y

Según la argumentación del Simebal, esta forma de actuar incurriría en una discriminación indirecta por razón de sexo contra las mujeres, tal y como el sindicato asegura que ya han establecido directivas europeas y tribunales.

El director general de recursos humanos del IB-Salut, Gabriel Lladó, señaló que "no existe ninguna norma legal que nos permita pagar a nuestras facultativas por unas guardias que, no estando de baja, no realizan precisamente por el estado en que se encuentran". El responsable de recursos humanos recordó que el fondo de acción social del IB-Salut sí cubre sin embargo los complementos que su personal deja de cobrar cuando está de baja para que su nómina no se vea drásticamente reducida.

No obstante, el Simebal abundó que "en este momento y desde hace seis meses varias afectadas se hallan esperando que el IB-Salut se digne a contestar las solicitudes de pago del promedio de guardias realizadas los 12 meses anteriores a dejar de prestarlas por motivo de la maternidad".