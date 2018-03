Ciudadanos ve al PSIB de Armengol "entregado a nacionalistas y populistas"

. El secretario general del partido a nivel nacional y mano derecha de, confirmó enlo que es: que la formación naranjay que su única opción de pacto tras las próximas elecciones autonómicas será el PP de. "Parece difícil llegar a acuerdos con un partido socialista entregado a nacionalistas y populistas y", avisó Villegas, preguntado por posibles pactos para entrar en elen 2019.

El secretario general de Ciudadanos estuvo ayer en Palma para reunirse con el nuevo comité autonómico del partido en las islas, del que Xavier Pericay seguirá siendo su portavoz. Según explicó, el crecimiento de la formación en el último año ha hecho necesario crear una "estructura intermedia" para "absorber ese crecimiento". Según detalló Villegas, Ciudadanos ya cuenta en las islas con cerca de 2.500 inscritos, entre afiliados -560, según datos del partido- y simpatizantes -1.800.

"Entrar en el gobierno"

El partido de Albert Rivera tiene como objetivo ahora en las islas, "ser alternativa de gobierno en 2019" y "entrar en los gobiernos". Cabe recordar que en las pasadas citas electorales, la formación naranja se presentó con la premisa de que si no se ganaban las elecciones no se entraría en ningún gobierno. Una consigna que ya se ha abandonado, tal y como avanzó el portavoz del partido en las islas, Xavier Pericay, en una entrevista en este diario: si los resultados de las elecciones les permiten entrar a gobernar aunque no sean primera fuerza, esta vez entrarán. Villegas confirmó ayer estos planes: "el reto es entrar en el gobierno para aplicar políticas de regeneración para los ciudadanos".

"Aunque es arriesgado hacer previsiones electorales con tanto tiempo de antelación, estoy seguro que las encuestas se quedan cortas respecto a los resultados que tendremos", pronosticó ayer Villegas. "La ciudadanía ha podido ver como trabajamos en las instituciones y están viendo como alzamos la voz cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero también como hacemos propuestas regenerativas para todo el país", defendió en relación al trabajo de los dos diputados del partido en el Parlament, además de los escaños que tienen en Consell y Ayuntamiento de Palma.

En un previsible escenario en el que no habrá mayorías claras es donde Ciudadanos ve complicado poder llegar a acuerdos con el PSIB de Francina Armengol. "Hemos demostrado que desde el centro liberal podemos pactar con PP y PSOE", señaló Villegas en referencia a sus pactos en Madrid con el PP o en Andalucía con el PSOE de Susana Díaz. "Pero con este PSOE no se puede", advirtió sin embargo el secretario general.

Ciudadanos ve al PSIB "entregado a nacionalistas y populistas", en alusión a los socios de Pacto de los socialistas, Més y Podemos. "Si el PSOE cambia sí; habría que ver que PSOE encontramos. Pero con este PSOE no se puede", defendió la mano derecha de Rivera.

Descartando al PSIB de Francina Armengol, que por otra parte ya ha acordado con sus actuales socios de Podemos y Més reeditar el Pacto en 2019, Ciudadanos se queda solo con la posibilidad de pactar con el PP de Biel Company y con el Pi. En este segundo caso, algo más complicado debido a las diferencias en temas como la exigencia del catalán en la sanidad o en el decreto de mínimos del catalán en la educación, que la formación de Rivera en las islas ya ha avisado que planea tumbar, en contra de lo que defienden los regionalistas. El líder del PP balear ya ha asegurado en más de una ocasión que es consciente que en 2019 deberá pactar para gobernar si se lo permiten los resultados y que en ese escenario a quien "llamará" será a Ciudadanos y el Pi.

Por contra, los regionalistas evitan mostrar sus cartas, si bien han mantenido distancias con Ciudadanos en diferentes asuntos en lo que va de legislatura. Así, a falta de más de un año para las elecciones, el escenario político se aboca a un duelo de bloques, PP y Cs contra PSIB, Podemos y Més, que en el caso de no sumar mayoría, dependerán del Pi.

"No apoyamos la huelga del 8M"

En relación a la histórica manifestación feminista del jueves, Villegas defendió que "desde Ciudadanos apoyamos las manifestaciones, pero no la huelga" por no ser "el instrumento más efectivo para conseguir la ansiada igualdad real". El secretario general quiso recordar iniciativas de su partido para la conciliación como el aumento de dos a cuatro semanas de la baja por paternidad.