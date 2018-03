Los mayoristas anuncian una temporada turística de marzo a diciembre

La temporada turística se alargará este año en Balears pese a haberse doblado la ecotasa . Así lo anunciaron ayer los principales turoperadores, que confirmaron que el negocioEso sí, los mayoristas lanzaron un aviso en la ITB de Berlín tras reunirse con miembros del Govern y la patronal hotelera: duplicar el impuesto turístico tendrá efectos nocivos para la oferta complementaria.

El director de Producto de TUI, Stefan Baumert, destacó las "buenas" previsiones para este año, en el que se enviará un 3% más de turistas a Mallorca y Menorca, aumento que será del 8% en Eivissa y Formentera. Pese a todo, Baumert advirtió de las consecuencias de doblar el impuesto de turismo sostenible. "Nuestros clientes están acostumbrados a viajar en clase económica. A pesar de que la demanda no está afectada, los turistas gastarán menos en bares y restaurantes porque tienen que pagar la ecotasa", señaló.

"TUI contempla que su temporada ya no sea de seis meses, sino de siete, incluyendo abril, sobre todo en Mallorca", se congratuló el director general de Turismo Antoni Sansó, tras la reunión con directivos del gigante alemán.

También optimista se mostró el director de zona para Balears de Thomas Cook, Hans Müller, quien auguró otro buen año –pero sin ofrecer cifras–, en el que se crecerá sobre todo los meses de primavera y verano. "La temporada comenzará el 1 de marzo y acabará el 30 de noviembre", anunció.

Menos satisfecho se mostró el directivo de Thomas Cook con la decisión de doblar la ecotasa, lo que a su juicio "no es positivo para el cliente" ya que les restará capacidad de gasto en su día a día. En este sentido, criticó que no se haya informado bien sobre el impuesto. "Incluso nuestros clientes lo pagarían con gusto si lo explicaran. Ni siquiera yo lo he entendido bien", lamentó.



Llamada a la competitividad

Müller destacó que Mallorca está preparada para enfrentarse a los países competidores –Turquía, Grecia, Egipto–, si bien llamó a los hoteleros a ser competitivos. "Se ha invertido mucho en calidad, el reto ahora es competir en precios", avisó Müller, que recordó que en los hoteles de otros países se paga entre un 20-25% menos. Por otro lado, Müller anunció que este verano comenzará a operar su nueva aerolínea, que contará con siete aviones con base en Palma y servirá para mejorar la conectividad en el mercado alemán, con el objetivo de que mantenga su actividad en invierno.

Por su parte, la consellera de Turismo, Bel Busquets, confirmó el reproche trasladado por los mayoristas tras haberse doblado la ecotasa y anunció un nuevo plan de comunicación para explicarla mejor a turistas y agencias turísticas a través de medios de comunicación y hoteles que ya se aplicará este verano. "Es necesario mejorar la información que le llega al turista, el Govern ha detectado esta necesidad" de transmitir "de una manera adecuada y directa a dónde van los euros", señaló Busquets, quien vaticinó una "buena temporada" para este año, pese a que la quiebra de Niki ha tenido incidencia en los meses de invierno.