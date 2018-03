Las mujeres cobran una media de 5.940 euros menos al año que los hombres

Las mujeres en España cobran una media deEs la llamada brecha salarial de género que alcanza una. Estas cifras las ha extraído Gadeso en base a las estadísticas elaboradas por el Eurostat, organismo estadístico europeo, y el Instituto Nacional del Estadística (INE).

El trabajo de Quaderns de Gadeso con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, revela que en nuestro país las mujeres cobran un salario medio anual de 20.051,30 euros. Por su parte, el sueldo medio anual de los hombres alcanza los 25.992,76 euros. Son cifras recogidos por prospecciones realizadas entre 2010 y 2015.

Un dato importante es que la brecha salarial entre hombre y mujeres va en aumento en España, y por consiguiente también de Balears. Si en 2010 se situaba en el 22,5%, ahora alcanza el 22,8%. Asimismo, se puede observar como en los años de la fuerte crisis económica, de 2011 a 2013, la diferencia de salario entre sexos aumentó de forma importante, llegando a un 23,9% en el año 2013.

El estudio de Gadeso aporta otro dato alarmante por lo que respecta a la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres: de los cerca de dos millones de personas que perciben un suelo por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) en España, unos 600 euros mensuales, el 67,24% son mujeres y solo el 32,7% son hombres. De hecho, el porcentaje de mujeres que cobra el mínimo del salario permitido no ha bajado del 65% en los últimos cinco años , según el estudio elaborado por Gadeso.



Tiempo parcial

En el caso de los contratos a tiempo parcial, la brecha salarial de género es todavía mucho más amplia. Estamos hablando del 74,1%. Asimismo, a mayor edad, más brecha salarial. La mayor diferencia la encontramos en mujeres que siguen trabajando pasados los 65 años.

La formación, según los datos recogidos por Gadeso, no corrige la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las trabajadoras no cualificadas, ocupadas en el sector servicios, soportan una brecha salarial del 31,5%, mientras que las cualificadas en el sector industrial no bajan del 28,1%. Las mujeres que trabajan en el sector sanitario están más equiparadas, mientras que en la hostelería es donde existe una más importante brecha salarial.

Por otra parte, el poder adquisitivo de las mujeres es mucho menor que el de los hombre y esta diferencia se incrementa a la hora de la subida del IPC. Entre 2010 y 2015 los sueldos de las mujeres aumentaron solo un 1,5%, mientras que el de los hombres casi llegaron al 2%.