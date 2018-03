El Govern no rebajará el decreto de catalán por la amenaza de recurso

El ministerio de Sanidad ha anunciado que recurrirá ante el, en caso de que elno rebaje la exigencia del nivel del idioma para optar a una plaza sanitaria. Pese a esta amenza,y la consellera de Salud,, indicó ayer que

En concreto, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quiere que el alto tribunal decida si es Constitucional el artículo 7 del decreto, el que impide participar en ningún procedimiento de movilidad, o acceder a la carrera profesional, a los trabajadores sanitarios que no puedan acreditar el nivel B1 y A2 de catalán dos años después de haber accedido al puesto por oposición, tal y como establece el decreto del Govern en tramitación. Asimismo, otro de los puntos al que se agarran desde el Ministerio para anunciar el recurso, según ha podido saber este periódico, es que se exima del conocimiento de catalán a jefes de servicio y cargos sanitarios de los hospitales públicos y se exija al personal general, noticia adelantada por este diario.

El decreto todavía no está aprobado y en estos momentos está pendiente del dictamen del Consell Consultiu. Lo que ocurre es que el borrador fue remitido por el propio Govern al ministerio de Sanidad. Según ha podido saber este periódico, la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó al presidente del PP de Balears, Biel Company, de que observaban indicios de inconstitucionalidad en el decreto.

Pese a ello, la consellera de Salud, Patricia Gómez, aseguró ayer que el Govern seguirá adelante con el decreto y no piensa modificarlo ni rebajar su exigencia a raíz del posible recurso del Estado: "Esperamos contar este mismo mes con el dictamen del Consell Consultiu y aprobarlo de forma definitiva en el Consell de Govern lo antes posible". Gómez añadió que "me hubiera gustado poder explicarle a la ministra, que además viene de una comunidad bilingüe, que nosotros contamos con una Ley aprobada en abril de 2016 que nos legitima para aprobar este decreto". La titular de Salud se refiere a la Ley de Función Pública que permite limitar los procedimientos de traslados de los trabajadores públicos en el caso de que en dos años no acrediten su capacidad lingüística.

Patricia Gómez aseguró que no ha tenido ninguna comunicación de Madrid sobre el posible recurso : "Todas las noticias del Ministerio nos llegan por la prensa", aseveró.

Por otra parte, la consellera indicó también que seguirán adelante con la convocatoria de las oposiciones para cubrir 5.000 plazas en la sanidad pública con la exigencia del catalán: "Creemos que tenemos tiempo, ya que la admisión a trámite del recurso y su resolución tarda bastante y esperamos que ya podamos tener las oposiciones celebradas y las plazas adjudicadas". La titular de Salud recordó que este decreto está ampliamente consensuado con los sindicatos sanitarios.

Sánchez apoya a Armengol

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, respaldó ayer las medidas que el Govern de Francina Armengol está implantando para impulsar el uso del catalán, como exigirlo como requisito para trabajar en la sanidad pública. Asimismo, Sánchez aseguró sobre la escuela catalana que el problema no está en el catalán sino en el "adoctrinamiento que eventualmente" pueda darse en algunos colegios a favor de las tesis independentistas.

Por su parte, la delegada del Gobierno Maria Salom, mostró su apoyo al anuncio de Madrid de recurrir el decreto del catalán: "No es posible saltarse la ley en base a una ideología. Cuando esto ocurre viene el Estado a poner sentido común".